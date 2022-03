ESENTIAL Marți, 08 Martie 2022, 14:38

Smile Media

​La ediția din 2022 a Premiilor Oscar, cu prima șansă pornește producția independentă Belfast. Belfast are așadar cota 3.75, oferita de majoritatea bookmakerilor și specialiștii sunt convinși că va avea un succes important.

Belfast redă povestea unei familii din clasa muncitoare din timpul incidentelor ce au avut loc în orașul Belfast Foto: Tipzor Media

Până în acest moment, Belfast a reușit să câștige premiul People's Choice Award de la Toronto International Film Festival. Regizat de Kenneth Branagh, Belfast redă povestea unei familii din clasa muncitoare din timpul incidentelor ce au avut loc în orașul Belfast, între august 1969 și 1970. Distribuția este asigurată de nume precum Jude Hill, Caitriona Balfe și Jame Dornan.

Filmul a avut lansarea în SUA pe 12 noiembrie și a generat un interes ridicat în rândul persoanelor trecute de 35 de ani. Încasările din weekend-ul de debut au ajuns la 1.8 milioane de dolari. În Europa, filmul va ajunge la finalul lunii ianuarie 2022.

Al doilea favorit la categoria Best Picture de la gala Premiilor Oscar 2022 este The Power of the Dog. Un alt film care s-a bucurat de recenzii bune și care a câștigat deja Leul de Argint la Festivalul de film de la Veneția, pentru regia asigurată de Jane Campion. The Power of the Dog prezintă povestea fermierului Phil Burbank, a cărui viață este dată peste cap după ce fratele său își aduce acasă noua soție. Distribuția este asigurată de Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst și Jesse Pleomns. The Power of the Dog are cota 6.00 pentru câștigarea Oscarului la pariuri online.

Nightmare Alley, un film ce va fi lansat pe 17 decembrie, este văzut cu a treia șansă și are cota 8.00. În rolurile princale se află Bradley Cooper și Cate Blanchett. Astfel, Bradley Cooper interpretează rolul unui om ambițios din lumea carnavalului, ce ajunge să fie implicat într-o relație cu psihiatra sa.

Fanii îl pot vedea pe Bradley Cooper într-un alt film favorit să câștige Premiul Oscar, Soggy Bottom, în care joacă alături de Cooper Hoffman și Ben Stiller. În acest film este redată povestea unui licean al cărui vis este să devină actor în anii '70. Cota pentru ca Soggy Bottom să câștige Oscarul este 10.00.

În fine, al cincilea favorit din lista nominalizarilor pentru premiile Oscar este House of Gucci, un film care a avut parte de o mediatizare uriașă și a iscat discuții aprinse pe Internet, ținând cont că prezintă povestea uneia dintre cele mai cunoscute familii din istoria modei, plină de intrigă, suspans și controverse. În plus, se tratează inclusiv moartea lui Maurizio Gucci, iar distribuția este excelentă, cu nume precum Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino și Salma Hayek. Iar românca Mădălina Ghenea are și ea un rol important, cel al Sophiei Loren. În aceste condiții, House of Gucci are cota 11.00