​Este greu de descris în cuvinte ce înseamnă dorul. Uneori poate fi asociat cu iubirea, speranța sau nostalgia, iar alteori este o emoție care aduce cu ea tristețe sau chiar frustrare. Uneori îl asociem cu un loc sau o imagine, alteori cu o persoană sau o amintire. Dorul este prezent în viețile fiecăruia dintre noi, în cel mai autentic mod posibil, cel care ne face să fim empatici și chiar vulnerabili.

Poveste despre dor Foto: Lights On România

Pentru mulți dintre românii aflați peste hotare, dorul este o extensie a existenței lor, o extensie din care fac parte orașul natal, casa părintească, familia, prietenii și tot ceea ce au lăsat în urma plecării. Pentru aceștia, dorul rămâne înfiripat printre experiențele unei vieți noi, departe de tot ceea ce la un moment dat era considerat „acasă”. Poveștile lor sunt cele care ajută dorul să străbată mări și țări, emoții și trăiri și să creeze punți de legătură care pot dărâma orice barieră. Ele reprezintă adevărata putere a dorului, o putere absolută.

Festivalul de lumină Lights On România, creatorii instalației “MI-E DOR DE TINE”, ne invită să spunem aceste povești, să retrăim emoția lor și să le transmitem tuturor celor care au nevoie de puțină alinare. Acum este momentul să fim noi, să fim vulnerabili, să fim autentici și să ne dăm frâu liber emoțiilor vindecătoare. Acum este momentul să ne facem vocea auzită și împreună, să distrugem orice distanță ar putea sta în calea dorului. Regulamentul poate fi consultat aici.

“Atunci când sunt departe de casă îmi este dor de florile mamei. Este de la sine înțeles că îmi este dor de mama în primul rând, cea mai dragă ființă, însă în relația noastră florile de acasă au jucat mereu un rol extrem de important. Au reușit chiar să se transforme într-un simbol. Îmi este dor să o văd pe mama având grijă de florile ei, vorbind cu ele și vorbindu-mi despre ele. Dragostea mea de frumos își are originea în dragostea ei pentru flori. Îmi este dor să am mereu dimineața când mă trezesc un buchet de flori pe masă.” - Ana-Maria

“Mi-e dor de-mi dau lacrimile și știu că mă așteaptă, oriunde aș fi, oricât aș întârzia. Când ajung, mă învăluie în bucuria lui, mă iartă pentru absență și îmi oferă infinita recunoștință că m- am întors pentru a fi împreună.

Mi-e dor în mod egoist de felul în care mă simt atunci când sunt lângă el. Mi-e dor când sunt cu el pentru că mă gândesc la ziua când nu va mai fi. Ce putem face este ca puținul timp rămas de petrecut împreună să fie unul de calitate: ieșim în aer liber, ne plimbîm, sau ne uităm lipiți pe canapea la televizor. Știu că și lui îi este dor de mine, chiar dacă nu poate rosti cuvinte, ci doar să sară de bucurie în cele patru lăbuțe de cățel minunat care este el.” - Carmen

“Când am văzut instalația eram toți patru, împreună. Eu și Daniela am rămas fără cuvinte când am realizat că în fața noastră, în mijlocul Londrei, vedem mesajul „Mi-e dor de tine”, luminând deasupra apei. Într-un final, am reușit să spun cu voce tare ceea ce vedeam, cu gândul la toți cei dragi de acasă „Mi-e dor de tine”. Iar Darius mi-a răspuns „Dar tati, noi suntem aici. Nu trebuie să îți fie dor. Nu plecăm nicăieri.”. Și acum sper doar, ca într-un final, nici eu să nu mai fiu nevoit să plec.” - David

Toate aceste povești, împreună, însumează DORUL, în cea mai pură și autentică formă a sa.

Acest articol este susținut de Asociația Daisler, ca parte a inițiativei lor de a-i face pe români să povestească despre DOR, despre persoanele, momentele sau lucrurile de care îți este dor atunci când ești departe de casă.

În prezent, instalația luminoasă stârnește noi dialoguri în Washington D.C. “MI-E DOR DE TINE” va putea vizitată de toți românii din zona Greater D.C. Area până pe 31 martie 2022.

Călătoria peste ocean a instalației “MI-E DOR DE TINE” este realizată cu sprijinul CEC Bank.

