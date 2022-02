Criza ucraineană Joi, 17 Februarie 2022, 19:41

Președintele Klaus Iohannis a reiterat joi seară, într-o conferință de la Bruxellex, că Occidentul trebuie să rămână unit în criza ucraineană. Președintele a trecut în agendă întâlnirile și discuțiile pe care le-a avut în această perioadă cum ar fi pe problema Africii sau a bunei guvernări.

”Astăzi am venit la Bruxelles, unde am avut o întâlnire în format Consiliul European dedicată situației de la granița Ucrainei cu Rusia, o problemă care pe noi ne preocupă foarte mult, dar și pe ceilalți, evident. A fost o întâlnire scurtă, însă una foarte bună, și cea mai importantă concluzie a fost că trebuie să rămânem uniți. Trebuie să rămânem uniți și în eforturile diplomatice, și în eforturile economice și, evident, că suntem între timp pregătiți să luăm orice măsură se impune, împreună, atunci când situația în teren se schimbă. Repet, suntem uniți, rămânem uniți, știm ce avem de făcut și orice s-ar întâmpla vom reacționa adecvat împreună. Este cel mai adecvat și mai puternic mesaj.”, a spus președintele.

”Avem măsuri comune cu UE, dar și măsuri economice specifice”, în caz de atac în Ucraina

Klaus Iohannis spune că România este pregătită la rândul ei pentru orice evoluție a crizei din Ucraina și spune că țara noastră are pregătite ”măsuri specifice”. ”Suntem pregătiți să primim migranți din Ucraina, dar ne dorim o soluție diplomatică”, a adăugat el.

”Dacă situația se schimbă, cum am mai zis, reacțiile pe care le vom avea vor fi reacții comune, nu va reacționa fiecare țară separat, ci Uniunea Europeană are pachete de reacții pregătite și acestea vor fi puse în practică. Dar, sigur, fiecare are și probleme foarte concrete, de exemplu noi avem peste 600 de kilometri de graniță cu Ucraina și este posibil să apară un flux de migranți. Și da, suntem pregătiți pentru această situație. Iar în chestiuni de impact economic, da, suntem pregătiți, avem și noi măsuri specifice pregătite. Dar trebuie să știm foatre clar, noi ne dorim o soluție diplomatică, nu își dorește nimeni o soluție de tip sancțiuni, ci ne dorim ca această situație de pe flancul estic să fie detensionată prin dezescaladare și prin calmarea tensiunilor.”, a declarat Iohannis.

Președintele și-ar dori Grupul de luptă al NATO în România, dar lucrurile urmează să fie discutate.

Acesta a vorbit și despre aderarea României la Schengen precizând că rămâne un obiectiv major al țării și al mandatului său.

Preşedintele României participă joi şi vineri la reuniunea informală a Consiliului European pe tema ultimelor evoluţii privind situaţia de securitate de la graniţele Ucrainei şi la cel de-al VI-lea Summit Uniunea Europeană - Uniunea Africană.

Iohanis: Eu sunt mulţumit de cum funcţionează Guvernul

Klaus Iohanis a fost întrebat, joi seară, dacă este mulţumit de modul în care funcţionează coaliţia şi dacă crede că aceasta va rezista şi după 2024.

”Este o coaliţie care este gândită pentru a guverna România acum. Ce va fi după alegerile din 24 cred că nimeni nu poate să vă spună, însă, dacă coaliţia ţine până în 24 şi vine cu rezultate bune, ceea ce eu îmi doresc foarte mult, fiindcă este nevoie în această perioadă de un Guvern care gestionează şi crizele şi complicaţiile, dar şi oportunităţile, dacă ne gândim numai la banii europeni mulţi care pot fi folosiţi pentru România şi pentru români. Eu sunt mulţumit de cum funcţionează Guvernul. În coaliţie, sigur, este încă multă nevoie de armonizare între poziţii şi este nevoie de foarte multe contacte pentru a găsi punctele comune cele mai bune şi pentru a negocia punctele divergente”, a declarat Klaus Iohannis.