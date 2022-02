ESENTIAL Joi, 17 Februarie 2022, 13:53

HotNews.ro

Reprezentanţii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Buzău au amendat un supermarket din judeţul Buzău după ce un elev a filmat, joi dimineaţă, un şoarece în apropierea raionului de patiserie şi a postat imaginile pe Facebook.

soarece filmat intr-un supermaket din judetul Buzau Foto: Captura

Incidentul a avut loc într-un supermarket din localitatea Pătârlagele, unde joi dimineață băiatul a mers împreună cu colegi de liceu să își cumpere mâncare. El spune că în partea stângă a raionului de patiserie a văzut un şoarece ascuns sub un carton, pe care l-a filmat şi a postat ulterior imaginile pe Facebook.

"Am intrat să ne luăm mâncare şi am văzut acel şoarece pe care l-am filmat. Nu am anunţat pe altcineva pentru că nu cred că ne-ar fi luat în seamă având în vedere că suntem elevi. Am încărcat apoi imaginile pe o reţea de socializare şi am făcut o sesizare online pe site-ul ANPC”, a spus elevul care a filmat scena din supermarket, conform News.ro.

Potrivit purtătorului de cuvânt al DSVSA Buzău, Iulian Moca, inspectorii sanitari s-au autosesizat şi au făcut verificări în magazinul în care au fost filmate imaginile, fiind dată o amendă de 10.000 de lei pentru nerespectarea frecvenţei operaţiunilor de dezinfecţie, dezinsecţie și deratizare.