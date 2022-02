ESENTIAL Marți, 15 Februarie 2022, 10:55

Celebrul polițist brașovean Marian Godină a dezvăluit pe blogul său ce salariu are după o carieră de 16 ani în cadrul Poliției și a lansat și o provocare celor care cred că polițiștii au salarii prea mari. Godină spune că profesia a devenit mult mai accesibilă oricui își dorește să se facă polițist, însă banii la început, pentru cei care nu au vechime, vor fi mult mai puțini față cât ia el.

Pentru luna ianuarie, am încasat un salariu de 3689 de lei, din care 872 de lei îi reprezintă orele de weekend, adică bani pe care nu i-aș fi luat dacă nu aș fi lucrat sâmbăta și duminica. La suma de 3689 de lei s-a adăugat norma de hrană în valoare de 1002 lei și norma de echipament (care va fi tăiată) în valoare de 262 de lei. Deci 3689+1002+262=4953 de lei (total pe card). (...)

Ținând cont că am 15 ani vechime și gradul profesional de agent șef (4 trese) și ăsta e salariul meu, probabil că la început, fără vechime, vă veți apropia de vreo 3500 de lei salariu, dacă aveți norocul să lucrați și weekend-uri. Dacă veți lucra numai de luni până vineri, în jur de 3000 de lei.

Presupunând că ești un tânăr deștept, cu aspirații mari în viață, cu potențial, amabil, cuminte și onest, ți-ai dori să devii polițist pentru acest salariu?

Marian Godină a scris pe blogul său după ce ar fi fost întrebat de multă lume câți bani ia salariu ca polițist.

„Eu nu mă raportez la alții, la alte meserii, ci vorbesc strict despre meseria de polițist. De altfel, comparația între meserii e una foarte subiectivă, fiecare având avantaje și dezavantaje, pe care nici măcar nu le putem ști până nu le simțim pe propria piele. Îmi pot doar închipui cât de greu e să fii șofer de camion, muncitor în construcții, medic, profesor, vânzător etc, dar fără să știu cu adevărat ce înseamnă o cursă, o viață pe șantier, la catedră sau la tejgheaua unui chioșc, dar nu le-am trăit niciodată pe propria piele”, a scris Godină.

„Sunt foarte mulți care cred că știu totul despre orice meserie doar din ce văd la suprafață. Ce mare chestie să dai de un volan, ce mare lucru să cari niște mortar, să vinzi chestii sau să predai la catedră? Cât despre polițist, ce-o fi atât de greu să te plimbi toată ziua cu un Logan și să aștepți data de 14 ca să-ți intre salariu?”, a spus polițistul.

Godină despre salariul său și de ce nu a protestat alături de alți colegi pentru mai mulți bani

Potrivit acestuia meseria de polițist a devenit în ultima vreme foarte ușor accesibilă oricărei persoane.

„Nu mai sunt bariere de vârstă, înălțime, sex, trebuie doar să ai bac-ul, să treci niște probe sportive și un examen teoretic. Celor care vor spune că se intră doar pe pile, le transmit că nu mai e cazul, teama de DGA și de DNA fiind mult prea mare pentru ca cineva să riște așa ceva. Așadar, pentru un salariu mare, o pensie „specială”, multe beneficii, viața la stat și ce mai citiți prin presă, îi invit pe doritori să aplice”, susține Godină.

După ce a dezvăluit și câți bani încasează la final de lună, Marian Godină a vrut să sublinieze că nu se plânge.

„Nu mă plâng, o să-mi dau demisia înainte de a începe să mă plâng. Din păcate, după 15 ani în politie, mulți polițiști nu prea mai au alte variante, de aceea sunt nevoiți să rămână deși nu sunt mulțumiți”, a spus Godină.

„Explicații pentru colegii care îmi vor spune că parcă eram mulțumit de salariu când ei au protestat: nu am zis nicio clipă că avem salarii mari, nici eu nu eram mulțumit de salariu, dar la vremea aia, în plină pandemie, am considerat total inoportun momentul ales pentru proteste. Încă am aceeași părere, că la acea vreme nu aș fi protestat”, a mai spus polițistul.