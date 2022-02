UNIVERSUM Events anunță calendarul evenimentelor din 2022: Bucharest Tech Week și GoTech World revin anul acesta, într-un nou format

Parteneriat media

Bucharest Tech Week, festivalul care transformă de șase ani Bucureștiul în capitala tehnologiei, va deschide seria evenimentelor organizate în format hybrid, cu o ediție spectaculoasă, ce va aduce din nou în inima orașului cele mai noi gadget-uri și inovații din domeniul tech, dar și ultimele soluții digitale create special pentru a contribui la dezvoltarea afacerilor și a ușura munca de zi cu zi.Astfel, între 14 și 17 iunie vor avea loc la București cele șase summit-uri tematice, dedicate profesioniștilor din diverse domenii și din toate verticalele de business.Pe lângă mult așteptatele Innovation, HR Masters, Future Retail, Java și Software Architecture, una dintre noutățile acestui an este introducerea în program a unui summit organizat în premieră în România, Metaverse Summit, conferință unde se va dezbate, alături de specialiști internaționali, această tematică aflată în topul subiectelor de interes la nivel global.Weekendul va fi dedicat celui mai mare eveniment B2C din ecosistemul tehnologic autohton, expoziția TECH EXPO, organizată și ea fizic, în centrul capitalei.Atât Business Summits cât și Tech Expo vor putea fi vizitate în întregime și în mediul online, pe platforma MyConnector.După două ediții online foarte reușite, unde au participat peste 29.000 de profesioniști din diverse domenii de business, cel mai mare eveniment de IT & Digital din Europa Centrală și de Est, GoTech World, revine anul acesta pe 12 și 13 octombrie, în format hybrid, cu cele 9 scene: Main Stage, IT Ops, Java, DevOps, Cybersecurity, Smart City, E-Business & Digital Marketing, Business Transformation și Retail unde se vor desfășura conferințe, workshop-uri și panel-uri susținute de speakeri internaționali și locali de Top și Zona Expozițională, unde furnizori și utilizatori importanți din domeniul IT & Digital își vor prezenta proiectele, soluțiile și produsele la standurile lor amenajate atât fizic, cât și online, pe platforma MyConnector.Pe lângă cele două evenimente de renume internațional, din calendarul UNIVERSUM Events nu va lipsi anul acesta Virtualized.Primul concept de expo-conferințe online din România, lansat în 2020, va avea două ediții, una în primăvară și una în toamnă, în perioadele 6-7 aprilie, respectiv 23-24 noiembrie 2022.Plecând de la ideea că în business procesele de învățare și networking nu trebuie să se oprească niciodată, evenimentul abordează patru dintre cele mai în trend subiecte ce se dezbat la nivel internațional: tehnologia blockchain, transformarea digitală, e-Health și sustenabilitatea.Astfel, 2022 va fi anul în care profesioniștii din aproape toate domeniile de business vor putea să-și dezvolte cunoștințele cu informații prețioase venite de la specialiști de top, recunoscuți la nivel internațional.În premieră pentru România, două domenii cu mari implicații sociale, aflate în continuă dezvoltare, e-Health și sustenabilitatea, vor fi abordate din perspectiva digital & tech și vor fi dezbătute online, împreună cu specialiști internaționali de renume, dar și cu principalii jucători ai mediului de business, autorități locale și guvernamentale.