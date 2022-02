Scandal în USR: Echipa Barna a convocat o ședință fulger pentru „desecretizarea” înregistrării în care Cioloș a amenințat cu demisia

”Ordinea de zi propusă are un singur punct: „desecretizarea” ultimei şedinţe de partid în faţa întregului partid, pentru a se vedea dacă am pronunţat sau nu cuvântul demisie. Sunt de acord, ba mai mult, am cerut ca pe ordinea de zi sa fie inclus încă un punct: publicarea tuturor şedinţelor de BN pe care le-am condus de când am devenit preşedintele partidului. Nu exista nimic de ascuns şi consider că e cât se poate de potrivit, după cum am pus în programul meu, ca totul să fie transparent”, a ai transmis Cioloş.