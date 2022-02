Scandalul demiterii lui Alexandru Arșinel: Câți bani pierde după demiterea din funcția de la Teatrul de Revistă și ce venituri mai are - DOCUMENT

Lăsat fără funcția de director adjunct al Teatrului de Revistă

Arșinel a fost dus marți seară la spital

Potrivit documentului depus în vara trecută, Arșinel avea, pe lângă suma primită pentru această funcție, venituri din activitatea de actor, pensie, pensie de handicap gradul 2 (soția are și ea pensie de handicap gradul 1), indemnizație de revoluționar și indemnizație de merit de la ministerul Culturii.Actorul avea în conturi la data depunerii declarației de avere circa 1,2 milioane de lei și a declarat un împrumut către fiul său de 100.000 de euro și un alt împrumut de 160.000 de lei către o firmă.Numele actorului este acum în centrul unei intense dezbateri publice, după ce primarul Capitalei, Nicușor Dan, nu i-a mai prelungit mandatul de director artistic al testrului de revistă. Antena 3 a spus că actorul a fost umilit, iar Arșinel a dat un interviu acestei televiziuni în care a susținut că este prigonit.Fostul edil al Capitalei, Gabriela Firea, a acuzat și ea, pe Facebook, că” am ajuns să-l vedem pe omul Alexandru Arșinel tulburat, cu lacrimi în ochi, din cauza unei umilințe care te lasă fără cuvinte.”Nicușor Dan a replicat că este vorba de dezinformări: ”Alexandru Arşinel a fost şi este actor colaborator la Teatrul Constantin Tănase. Adică, are un contract de colaborare cu teatrul, iar contractul este în curs”.”Până de curând era și directorul artistic (adică directorul adjunct) al teatrului. În urma informațiilor primite din teatru asupra activității sale ca director artistic, nu i-am mai prelungit acest mandat. A rămas cu contractul de colaborare cu teatrul, în calitate de actor”, a adăugat primarul general.Actorul, în vârstă de 81 de ani, a fost transportat, marţi seară, la Spitalul Universitar din Bucureşti de către un echipaj de Ambulanţă, după ce s-a simțit rău, potrivit News.ro.„Domnul Alexandru Arşinel a fost adus la Unitatea de Primiri-Urgenţe a Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti la ora 21.34, cu ambulanţa. A fost evaluat, consultat, investigat paraclinic. I s-a administrat tratamentul necesar. În urma evaluării interdisciplinare, pacientul a decis să părăsească spitalul la ora 01.50, refuzând internarea”, a confirmat biroul de presă al SUUB.Amintim că, în aprilie 2021, Alexandru Arşinel şi soţia sa au fost diagnosticaţi cu Covid-19 şi internaţi la Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş” din Bucureşti.Alexandru Arşinel, fost director al Teatrului „Constantin Tănase”, în prezent colaborator, a fost a fost, în trecut, beneficiarul unui transplant de rinichi şi a suferit mai multe intervenţii la coloană. El a mai fost operat în 2017, după ce a suferit un infarct.