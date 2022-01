Serviciul de feribot între Ruse şi Giurgiu va fi reluat până în luna iunie, anunță ministrul bulgar al Transporturilor

Potrivit lui Sabev, capacitatea de transport a serviciului de feribot, întrerupt acum mai mult de 30 de ani, va fi calculată astfel încât să faciliteze scăderea traficului intens pe podul care leagă cele două oraşe, acest trafic rutier fiind chiar şi mai intens pe timpul verii.Ministrul Transporturilor a mai precizat că Bulgaria şi România vor semna un acord pentru armonizarea prevederilor vamale, iniţiativă care ar trebui să faciliteze traficul şi să ducă la dispariţia cozilor de vehicule care aşteaptă la vamă. Sabev a mai spus că acesta este un pas înainte în strategia Guvernului de a fluidiza traficul şi de a accelera mişcarea pasagerilor şi a transporturilor de marfă prin puncte de frontieră cu ţările vecine.Nikolay Sabev a declarat că el şi omologul său român au convenit să aibă astfel de întrevederi la fiecare trei luni. În plus, încep evaluările privind alegerea locaţiilor pentru construcţia altor poduri peste Dunăre între Bulgaria şi România. Totodată, vor continua lucrările pentru proiectul Fast Danube, care are ca scop transformarea Dunării într-un canal navigabil pe tot parcursul anului.În cadrul unei conferinţe comune cu Grindeanu şi Sabev organizată după întrevedere, Karadjov şi-a exprimat speranţa că lucrările de reparaţii îndelung aşteptate la podul peste Dunăre de la Ruse - Giurgiu vor începe încă din acest an, cu un orizont de finalizare în primăvara anului viitor. Karadjov a afirmat că România a efectuat lucrări de reparaţii la pod în 2018, dar o evaluare realizată de o echipă bulgară a identificat probleme, inclusiv elemente structurale neacoperite.Solicitat să comenteze stadiul lucrărilor la viitoarea autostradă între Ruse şi Veliko Tîrnovo, în partea centrală şi nordică a Bulgariei, Karadjov a afirmat că licitaţia competitivă a avut loc la finalul anului 2020 şi la începutul anului 2021. El a menţionat că discuţiile avute vineri cu partea română reprezintă începutul etapei de alegere a punctului de plecare al viitoarei autostrăzi, această locaţie fiind încă necunoscută. Potrivit lui Karadjov, proiectul depinde de planurile NATURA ale celor două ţări vecine. El a precizat că acesta este motivul pentru care contractorul nu a fost încă nominalizat, subliniind că discuţiile de vineri ar trebui să accelereze acest proces. Ministrul a adăugat că într-un viitor mai îndepărtat autostrada va coborî dinspre Munţii Balcani înspre sud, va intersecta autostrăzile Tracia şi Maritsa şi va ajunge la graniţa cu Grecia. "Acest traseu face ca autostrada să fie un adevărat coridor de transport între România, Bulgaria şi Grecia", a declarat el, precizând că sprijinul financiar pentru un astfel de proiect poate fi obţinut de la Connecting Europe, în special prin facilităţi fiscale în vamă.