Tribunalul Constanţa a respins apelul lui ÎPS Teodosie în legătură cu anularea deciziei de carantinare. Decizia este definitivă

Tribunalul Constanţa a respins apelul Arhiepiscopului Tomisului Teodosie, în legătură cu anularea deciziei de carantinare, iar hotărârea este definitivă. Carantina este valabilă până sâmbătă, inclusiv, potrivit News.ro.





Tribunalul Constanţa a judecat, vineri seara, apelul lui ÎPS Teodosie la decizia Judecătoriei Constanţa, care a respins cererea de ridicare a carantinei. Instanţa a menţinut decizia primei instanţe, iar hotărârea este definitivă.

Judecătoria Constanţa a decis, joi, să respingă ca neîntemeiată cererea Arhiepiscopului Tomisului privind decizia de carantinare emisă de Direcţia de Sănătate Publică a municipiului Bucureşti. Decizia instanţei a fost atacată cu apel.

Arhiepiscopia Tomisului a transmis, marţi, printr-un comunicat de presă, că, în 25 ianuarie, a fost depusă la Judecătoria Constanţa acţiunea de contestare a Deciziei DSP Bucureşti de confirmare a carantinării ÎPS Teodosie, solicitându-se, pe de o parte, suspendarea efectelor, pe de altă parte, anularea hotărârii.

Arhiepiscopia Tomisului a menţionat că un motiv pentru contestarea acestei decizii este faptul că documentul nu este semnat.

"Actul emis de DSP Bucureşti nu este semnat de nimeni, nu indică o persoană împuternicită şi asumată de a emite un act administrativ şi nu are completate cu date câmpurile special destinate identificării persoanei. Ca atare el nu este temeinic, nu îndeplineşte condiţiile formale impuse de lege şi nu are legalitate Adică el NU EXISTĂ. Prin însăşi natura sa, Decizia de Confirmare a Carantinării trebuie semnată de către persoana împuternicită, căci actul semnării reprezintă manifestarea sa de voinţă în sensul restrângerii drepturilor şi libertăţilor prevăzute de Constituţia României – libertatea individuală, libera circulaţie, viaţa intimă, familială şi privată, libertatea cultelor şi dreptul la muncă. Fără semnătură, actul nu are autenticitate, conform normelor de drept”, se arăta în comunicat.

Sursa citată a arătat alte două motive pentru contestarea deciziei de carantinare emise de DSP Bucureşti.

"Actul DSP nu este motivat de fapt şi de drept, deoarece la art.4, lit. i din Hot. CNSU 2/7.01.2022 se prevede excepţia suspendării pentru persoanele care sosesc din state terţe, care participă la evenimente culturale, artistice sau de divertisment, şi care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării. În plus, acţiunea contestă decizia carantinării preventive a celor ce revin în ţară, care sunt presupuşi ca persoane care riscă să infecteze pe alţii. Din moment însă ce testele medicale negative autorizate arată că nu există risc epidemiologic, pentru ce mai sunt carantinaţi cei testaţi negativ? În acest fel, carantinarea devine lipsită de motivaţie. În acţiuni motivate asemănător, Judecătoria Sector 5 Bucureşti şi Tribunalul Prahova au admis contestaţiile şi au anulat deciziile de suspendare”, a transmis Arhiepiscopia Tomisului.

Arhiepiscopia Tomisului a anunţat, luni seara, că ÎPS Teodosie a ales să se carantineze la sediul Palatului Arhiepiscopal. Reprezentanţii acestei instituţii au precizat că autorităţile au emis decizia de carantinare pe numele ÎPS Teodosie deoarece acesta a revenit, în 20 ianuarie, din Iordania, ţară aflată în zona roşie.

Decizia i-ar fi fost comunicată doar luni după-amiază, iar luni a fost amendat de trei ori pentru că a participat la evenimente publice.