Percheziții la două mari complexuri comerciale din București și Ilfov: Au fost ridicați peste 1.000 de saci cu produse contrafăcute

Peste 1.000 de saci de produse contrafăcute au fost ridicaţi până acum din două complexuri comerciale din Bucureşti şi Ilfov, unde au loc vineri percheziţii desfăşurate de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.





”Astăzi, 28.01.2022 , Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a pus în aplicare 2 mandate de percheziţie domiciliară, în Bucureşti şi judeţul Ilfov, într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punere in circulaţie de bunuri contrafăcute. Mandatele de perchezitie cuprind două mari complexuri comerciale”, transmite Poliţia Capitalei.

În baza probatoriului administrat până în prezent au fost identificate zeci de standuri care ar oferi spre vânzare bunuri contrafăcute: articole de îmbrăcăminte, articole de pielărie, parfumuri etc.

Până la acest moment au fost ridicaţi peste 1.000 de saci cu articole susceptibile a fi contrafăcute.