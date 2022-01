Aurescu: Situația de securitate din Ucraina nu este de aşa natură încât să necesite o evacuare a personalului diplomatic

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, afirmă că situaţia de securitate din Ucraina nu este de aşa natură încât să impună evacuarea personalului diplomatic al Uniunii Europene, acesta explicând că membrii familiilor diplomaţilor români aflaţi la Kiev pot pleca, în mod voluntar, relatează News.ro.

"La nivelul Uniunii Europene, am discutat la Bruxelles să vedem care este poziţionarea fiecărui stat în parte şi niciunul dintre statele membre nu a arătat că doreşte să-şi evacueze personalul diplomatic. În schimb am arătat şi eu, la rândul meu - şi am şi dat instrucţiuni în acest sens la misiunile noastre din Ucraina - dacă există membri de familie care doresc să plece, deci tot pe bază voluntară, sunt liberi să o facă, dar în acest moment, situaţia de securitate nu este de aşa natură încât să necesite o evacuare a personalului diplomatic”, a declarat Bogdan Aurescu, joi seară, la Digi 24.

Acesta a subliniat că Statele Unite au recomandat o "examinare a posibilităţii” ca o parte a personalului aflat la Kiev să fie evacuat, fiind vorba despre personal neesenţial.