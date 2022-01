[P] Avantajele și dezavantajele de a avea o mașină de spălat cu uscător

În acest fel, mașina de spălat este un aparat care se folosește mereu. Dacă la aceasta, adăugăm și avantajul de a avea funcția de uscător astfel încât hainele noastre să fie gata de a fi folosite în câteva ore, putem identifica că acest electrocasnic 2 în 1 ne avantajează total.Mulți oameni caută comoditatea de a face o singură achiziție care include o mașină de spălat și uscător ca parte a aceluiași electroasnic, deoarece aceasta ajută la economisirea nu numai de bani, ci și de timp, având ambele echipamente disponibile în același timp.Sunt mai multe motive pentru care o mașină de spălat cu uscător încorporat este o idee bună pentru a o avea acasă.Primul motiv pentru a avea unul dintre aceste electrocasnice este lipsa de spațiu într-o casă. Cu alte cuvinte, dacă casa în cauză este mică, cu o mașină de spălat cu uscător împuști doi iepuri cu un singur foc. Ai două electrocasnice absolut necesare într-o locuință, fără a ocupa spațiu decât pentru unul.Al doilea motiv este că economisește timp considerabil. Astfel, nu este nevoie să „transferăm” rufele de la mașina spălat rufe la uscător (cu pericolul în plus ca unele articole de îmbrăcăminte să cadă pe podea în acel scurt drum).În plus, ai un aparat capabil să usuce hainele fără a fi nevoie să le agăți zile întregi, atât în ​​afara caselor, cât și în interiorul caselor, cu riscul de a provoca igrasie și mucegai din cauza umezelii la interior. Pentru majoritatea locuințelor cu spațiu limitat, așadar, mașinile de spălat uscătoare par a fi soluția ideală.Evident, un electrocasnic 2 în 1 cum este mașina de spălat cu uscător are și dezavantaje. Unul dintre acestea este că uscătorul nu are aceeași capacitate ca mașina de spălat. De exemplu, dacă mașina spălat rufe are o capacitate de 10 kilograme, în uscător pot fi introduse doar 6 kilograme, deoarece e nevoie de mai mult spațiu în tambur pentru ca hainele să se poată mișca mai mult.Așadar, trebuie avut în vedere faptul că ar trebui să existe două cicluri de uscare la fiecare ciclu de spălare, cu cheltuieli de energie și timp în consecință. În acest sens, este recomandat să uscam hainele care ne sunt necesare în cel mai scurt timp și să uscăm în modul tradițional cele de care nu avem urgentă nevoie sau cele care se pot usca mai bine, atât datorită volumului, cât și a tipului de țesătură.În ceea ce priveste eficienta energetica, aceste electrocasnice hibride si-au imbunatatit mult consumul. Noile modele au deja tehnologie cu pompa de caldura inverter, care reduce semnificativ consumul de energie pentru faza de uscare.Mai mult zgomot decât o mașină spălat rufe obișnuităDe asemenea, trebuie avut în vedere că acest aparat emite ceva mai mult zgomot decât o mașină de spălat obișnuită, mai ales în timpul programului de centrifugare. Ceea ce poate fi o problemă dacă dorim să spălăm rufe în timpul orelor de liniște sau seara târziu, când ajungem acasă de la muncă.Un alt dezavantaj ar putea fi considerat că prețul unei mașini de spălat cu uscător este mai mare decat daca ai cumpara o masina de spalat rufe simplă. Totodată, acesta poate fi văzut ca avantaj, dacă luăm în calcul că, totuși, prețul este mai mic decât dacă ai cumpăra două electrocasnice independente: mașină spălat rufe și un uscător, separat.De asemenea, trebuie amintit că la mașinile de spălat cu uscător durează mai mult pentru a usca rufele decât aparatele care sunt dedicate doar acestei funcții, deoarece dimensiunea tamburului lor este mai mare.Dacă avantajele și dezavantajele acestor mașini de spălat cu uscător sunt clare , acestea pot fi o soluție bună pentru a evita să ai haine umede zile întregi, mai ales în anotimpurile mai puțin caniculare.