[P] Seniorii trebuie să fie și valorizați, nu doar îngrijiți! Ce soluții propune fondatorul complexului rezidențial Cluj Senior Village

Prima dată când m-am gândit serios la problemele de viață ale seniorilor din România a fost în iarna anului 2012, când familia mea s-a confruntat cu o situație pe cât de dificilă, pe atât de obișnuită: bunicul meu suferise o intervenție chirurgicală complexă, în urma căreia nu numai că nu avea să se mai descurce singur, acasă, ci trebuia să beneficieze de asistență permanentă. Am studiat piața și am constatat că nu exista o soluție de îngrijire decentă, care să ne mulțumească și să ne ofere confortul sufletesc de care aveam nevoie. În consecință, familia noastră a achiziționat o locuință în apropierea casei părinților mei, în care bunicul s-a mutat, iar noi am avut grijă de el.A fost o experiență de viață care m-a pus pe gânduri și m-a făcut să conștientizez multe. Am decis că și în România bătrânețea poate fi frumoasă! Așa că mi-am pus energia și know- how-ul la bătaie pentru a dezvolta domeniul soluțiilor de viață destinate seniorilor din România. Dorința mea este aceeași acum, ca și atunci: să schimb în bine în viața seniorilor și a familiilor lor. Este un domeniu care are un potențial imens în țara noastră, și care necesită implicare din partea întregii societăți.Îmbătrânirea populației este o problemă globală, socială și individuală. Până în 2050, la nivel mondial, persoanele de peste 60 de ani vor depăși numărul celor sub 14 ani. În Uniunea Europeană, până în 2050, numărul persoanelor în vârstă (65 de ani sau mai mult) va crește de la 90,5 milioane la începutul anului 2019 la 129,8 milioane, conform Eurostat. În România, Institutul Național de Statistică indică faptul că persoanele cu vârsta de peste 60 de ani reprezintă 18,3% din totalul populației și preconizează că până în anul 2030 acest procent va crește până la 22,3%. Și raportul de dependență demografică este în creștere: 51,9 persoane dependente la 100 persoane adulte la 1 ianuarie 2019, față de 46,9 la 1 ianuarie 2010. Astfel, îmbătrânirea populației trebuie abordată atât din perspectivă materială, cât și din perspectivă umană. Avem nevoie de soluții ample, integrate, care să nu se rezume la seniori și la familiile lor, ci să abordeze și aspectele de la nivel de societate și comunitate.Zis și făcut! În mai 2015 am deschis, la Târgu Mureș, Rezidența Valea Izvoarelor, unde avem grijă de 120 de seniori, cărora le oferim, cu profesionalism, servicii de cea mai bună calitate, înconjurându-i cu grijă, căldură, respect și compasiune.La Valea Izvoarelor, rezidenții noștri se bucură de o excelentă asistență și îngrijire, oferită printr-un sistem occidental și adaptată cu precizie nevoilor fiecărui senior. Pachetele de servicii diferă în funcție de nivelul de ajutor de care seniorii au nevoie pentru activitățile zilnice și pentru îngrijirea medicală. Astfel, asigurăm asistență seniorilor independenți, dar oferim și îngrijire extinsă, precum și îngrijire pentru seniorii care suferă de demență sau Alzheimer. Contactul cu oamenii și spiritul de comunitate sunt vitale pentru sănătatea și starea de bine a seniorilor, motiv pentru care aceștia se bucură din plin de timpul petrecut în spațiile de socializare și de evenimentele pe care le organizăm pentru ei. Desigur, în cadrul Rezidenței Valea Izvoarelor am aplicat soluții arhitecturale proiectate special pentru confortul și siguranța seniorilor. Oferim și îngrijire medicală de competență superioară pentru afecțiunile specifice vârstei și asigurăm transportul rapid la spital, în caz de nevoie. Și să nu uităm de bucătărie, care este „ca acasă” - de la meniul zilnic conceput de specialistul nostru dietetician, până la murături, gemuri și compoturi - toate pregătite de noi.Toate acestea pentru că dorim să le oferim seniorilor și familiilor lor posibilitatea care familiei mele i-a lipsit: o opțiune de calitate, pe care să o poată alege cu inima împăcată!Acum suntem pregătiți să facem pasul următor: construim Cluj Senior Village, primul complex rezidențial din România destinat exclusiv persoanelor cu vârste peste 55 de ani, cu un stil de viață independent. Dacă rezidența de la Valea Izvoarelor este axată pe îngrijire, prin Cluj Senior Village ne adresăm seniorilor activi și punem accentul pe comunitate. Complexul va oferi spre vânzare 64 de apartamente cu suprafețe cuprinse între 27 și 57 mp și se află se se întinde pe un teren privat de 11.000 mp, amenajat sub formă de parc. Complexul este accesibil numai seniorilor proprietari care vor forma comunitatea Cluj Senior Village. Investiția totală va ajunge la aproximativ 6 milioane de euro.Mai mult decât un proiect rezidențial, Cluj Senior Village este un proiect concentrat pe valorizarea seniorilor care se pot bucura de o comunitate formată din oameni cu interese similare. Complexul va include și spații comune precum: cofetărie, sală de mese, bibliotecă, salon, atelier de pictură, cabinet de kinetoterapie și masaj, parc.Și la Cluj Senior Village sunt aplicate soluții arhitecturale care să le asigure seniorilor siguranță și confort în spațiul de locuit. De exemplu, clădirea are doar două niveluri, lifturile sunt încăpătoare, iar culoarele sunt largi. Suprafața apartamentelor este adaptată stilului de viață și nevoilor fizice specifice seniorilor, lipsesc pragurile, spațiile de depozitare sunt inteligente, băile dispun de dotări speciale.La cerere, seniorii proprietari pot beneficia de servicii de menaj, asistență și îngrijire, precum: pregătirea mesei, măsurarea parametrilor vitali de către un asistent medical calificat, procurarea și administrarea medicamentelor, supraveghere de stare, asistență la activitățile zilnice, transport și însoțire la destinații externe, tuns, coafor, manichiură etc. Serviciile de asistență și îngrijire sunt furnizate de Valea Izvoarelor Senior Living.Complexul Cluj Senior Village este o oportunitate de investiție atât pentru seniori, cât și pentru copiii acestora, care le pot oferi părinților o viață frumoasă și activă, trăită într-o comunitate caldă și în condiții de siguranță.Aş vrea ca seniorii să simtă că evoluează, odată cu trecerea anilor, și că trec prin cea mai bună etapă a vieții lor. Fiecare dintre noi poate contribui la această transformare pozitivă asigurându-le seniorilor un climat de siguranță, confort, demnitate și apreciere!De aceea, aleg să lucrez cu oamenii direcți, automotivați, perseverenți şi serioși. Iar dacă există inițiativă şi simțul umorului atunci "sky is the limit"! Întotdeauna ne punem toate eforturile şi dăruirea în slujba misiunii noastre!„În viața oamenilor care înaintează în vârstă apare un paradox: timpul rămas este tot mai puțin, dar au mult mai mult timp pe care să îl umple cum doresc. E minunat să vezi oameni care se bucură de acest timp, care își descoperă noi talente, noi moduri de a ajuta și de a se dezvolta. Dacă o lași, viața continuă să te surprindă plăcut în fiecare etapă a ei. Alături de seniori mi-am dezvoltat empatia, echilibrul și răbdarea. Îmi doresc ca tot mai mulți seniori să se valorizeze, să simtă că sunt la fel de importanți în familie și în comunitate în continuare, pe măsură ce anii trec, să simtă că merită să se pună și pe ei pe primul loc și să își ofere momente de bucurie", declară"Lucrând cu seniorii, mi-am dezvoltat capacitatea de a mă pune în pielea lor, de a-i înțelege și de a nu mă considera superior seniorilor, așa cum mulți dintre noi o fac, adeseori. Seniorii au trecut prin mai multe dificultăți și schimbări decât trecem noi (război, schimbări politice și sociale etc.). Cred că au dovedit o bună capacitate de adaptare și au reușit să ducă o viaţă bună, în ciuda tuturor greutăților. Cred că i-am pune în valoare în primul rând ascultând ce au să ne spună și încercând să aplicăm cât mai mult din înțelepciunea lor. Din experiențele lor avem mult de învățat! Cred că noi am beneficia enorm din asta, iar ei s-ar simți prețuiți și utili. Cred cu tărie că seniorii sunt o resursă inestimabilă pentru noi toți!", declară„Îmi doresc ca seniorii să se simtă la fel de tineri și energici ca în tinerețe, să aibă parte de o viață fără griji, cu multă voie bună și, mai ales, să fie protejați și ascultați de noi, cei care le datorăm atât de multe!”, spuneÎmpreună, lucrăm pentru ca și seniorii din România să trăiască frumos, cu demnitate, și să fie o sursă de inspirație pentru generațiile viitoare! Valea Izvoarelor Senior Living este o organizație lider în soluții de viață destinate seniorilor, cu sediul în Târgu Mureș, care deține o rețea de rezidențe moderne pentru seniori. Grupul operează o rezidență pentru 120 de vârstnici în satul Valea Izvoarelor, comuna Sânpaul, jud. Mureș și a început construcția primului complex rezidențial din România destinat seniorilor în comuna Apahida, la 10 km de Cluj Napoca, care va fi finalizat și lansat în anul 2022. Valea Izvoarelor Senior Living este auditată periodic și acreditată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru furnizarea de servicii de îngrijire a persoanelor vârstnice. Organizația deține certificare ISO 9001 cu acreditare internațională UKAS Marea Britanie. Din 2015 și până în prezent, de serviciile Valea Izvoarelor Senior Living s-au bucurat peste 700 de seniori.