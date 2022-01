Argeş: Coif din secolul al XVIII-lea, obiect de patrimoniu, găsit de poliţişti în locuinţa unui bărbat care încerca să îl vândă pe internet

„Un coif - turban turcesc cu diademă, posibil din secolul al XVIII-lea, susceptibil să aparţină patrimoniului cultural naţional, a fost descoperit în urma unei percheziţii desfăşurată în cursul zilei de 25 ianuarie a.c., de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Argeş. Activităţile s-au desfăşurat în cadrul unui dosar penal instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, în care se desfăşoară cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt calificat de bunuri care fac parte din patrimoniul cultural şi tăinuire”, informează, marţi, oficialii Poliţiei judeţene Argeş.Surse judiciare au declarat pentru News.ro că bărbatul - un localnic în vârstă de 55 de ani, din Ştefăneşti - a declarat că are obiectul de patrimoniu de la o altă persoană. El încerca să îl valorifice postând anunţuri pe site-urile specializate în vânzări. Bărbatul cerea pe coif aproximativ 5.000 de lei.Artefactul a fost ridicat de poliţişti în vederea continuării cercetărilor, urmând să fie predat Direcţiei Judeţene pentru Cultură Argeş, pentru a fi supus unei expertize de specialitate.Legea 182 din 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil prevede obligaţia persoanelor fizice care descoperă în mod întâmplător bunuri arheologice, epigrafice, numismatice, paleontologice sau geologice sunt obligate să le predea, în termen de 72 de ore de la descoperire, primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază a fost făcută descoperirea. Conform aceluiaşi act normativ, bunurile trebuie apoi predate la Direcţiile judeţene pentru cultură şi patrimoniu cultural naţional, în termen de 10 zile.Autorii descoperirilor întâmplătoare care au predat în condiţiile legii bunurile descoperite au dreptul la o recompensă bănească de 30% din valoarea bunului.