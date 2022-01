Dimineața de marți a adus temperaturi foarte scăzute în toată țara. Minimele au ajuns la -25 C

Temperaturile in tara in dimineata zilei de 25 ianuarie 2022

Marți dimineață au fost -25 C la Poiana Stampei (jud Suceava) și la Întorsura Buzăului. La Toplița și Târgu Lăpuș au fost -24 C, iar la Joseni și Stâna de Vale au fost -23 C, arată datele ANM. Cel mai cald a fost la București: -5, iar în mai multe localități au fost -6 (Mangalia, Constanța, Calafat, Medgidia).Și pe 24 ianuarie a fost frig în timpul zilei. Maxima a fost de -20 C la vf Omu, -11 la Fundata și -10 C la Predeal. Cel mai cald a fost la Titu (maximă de +2,9 grade) și la Ploiești (+2,2).În acestă dimineață stratul de zăpadă avea grosimea de 217 cm la Bâlea Lac, dar era zăpadă în multe zone din Transilvania și Moldova: 23 cm la Târgu Lăpuș, 16 cm la Baia Mare, 15 cm la Bistrița, 10 cm la Târgu Neamț, 11 cm la Bârnova și 20 cm la Poiana Stampei, arată datele ANM. La Petroșani erau 28 cm.