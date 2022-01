Rafalele de vânt au atins 180 km/h în munții Țarcu

Pe 18 ianuarie la ora 23 viteza vântului atingea 180 km/h în rafală la stația meteo Țarcu (2.186 m alt), iar la ora 0 vântul sufla cu 166 km/h și a continuat să sufle cu peste 100 km/h pe tot parcursul nopții. Munții Țarcu fac parte din regiunea vestică a Carpaților Meridionali și sunt aproape de orașul Caransebeș.





La stația meteo Țarcu rafalele au atins 151 km/h în februarie 2020 și 169 km/h pe 8 ianuarie 2017. Temperatura medie anuală este în jur de 1 grad, cele mai reci nopți aduc minime de sub -20 C, iar cele mai calde zile de vară aduc maxime de +20 de grade.



La stațiile meteo Călimani și Omu vitezele au depășit 110 km/h noaptea trecută.În dimineața de miercuri cel mai frig a fost la Toplița (-18,6 C) și la Joseni (-17), iar cel mai cald a fost la stația Constanța Dig (-0,1 C), arată datele ANM.La ora 8 grosimea stratului de zăpadă era de 168 cm la Bâlea Lac, 138 cm la Omu și 120 cm în munții Țarcu.Marți a fost extrem de frig la munte chiar și ziua: maxima a fost de -18 la Omu, -14,4 la Bâlea Lac și -14 C la vf Țarcu. Cel mai cald a fost la Titu: +7 C.