Luna plină din ianuarie are o mulțime de nume în lume, de la Luna Veche sau Luna Lupului, până la Duruthu Poya

În România, pe 18 ianuarie se produce faza de Lună Plină, la ora 01:48. Luna se vede plină între 17 și 19 ianuarie.În vechile tradiții europene, această perioadă era numită ”Moon after Yule”, cu referire la un vechi festival germanic de iarnă cu rădăcini acum 15 secole, iar un alt nume din nordul Europei era ”the Old Moon” (Luna bătrână).În SUA, unde fiecare Lună Plină are cel puțin o denumire, această lună de la mijloc de ianuarie este numită Ice Moon (pentru că era vreme friguroasă) sau Wolf Moon (pentru că era vremea când ieșeau haitele de lupi). Aceste denumiri din SUA provin din vechi almanahuri care acum un secol scriau despre tradițiile amerindienilor. De exemplu aceste nume erau relatate în 1930 de Maine Farmers' Almanac și în ultimii ani s-a scris mult despre denumirile Lunii pline.Sunt tradiții legate de acestă Lună Plină de ianuarie și în Asia: în calendarul hindus este numită Shakambhari Purnima, ca parte a unei sărbători de opt zile în cinstea zeiței Shakambhari. Tot în tradiția hindusă, acestă Lună Plină este numită Paush Purnima, fiind în ultima zi a unei luni calendaristice numite Paush.După ziua de Paush Purnima începe luna calendaristică denumită Magha care reprezintă o perioadă de austeritate în care oamenii sunt invitați la meditație. La ambele festivaluri hinduse oamenii se scaldă în apele sfinte. În sudul Indiei, în provincia Tamil Nadu, populația ține un festival numit Thaipusam.În Sri Lanka, prima Lună plină din an este zi de mare sărbătoare și poartă numele Duruthu Poya, în cinstea primei vizite făcută de marele învățat Buddha (Siddhartha Gautama) pe insulă, acum 25 de secole. Oamenii sunt invitați la meditație, la moderație, la fapte bune în sprijinul celor săraci.Tradiția spune că asceții de pe insula din sudul Indiei foloseau Luna plină pentru a măsura timpul, în lipsa unui calendar. Duruthu este denumirea lunii calendaristice, iar Poya este numele pentru Luna Plină.În Myanmar se ține nu festival în cinstea unul monument budhist construit acum nouă secole, în orașul Bagan: Ananda Pagoda Festival.Luna plină de acum este în mijlocul celei de-a 12 luni a calendarului chinez. Anul Nou chinezesc începe la 1 februarie: se termină anul Boului și începe Anul Tigrului. Sărbătoarea ține mult, iar la mijloc de februarie se ține festivalul lampioanelor.În calendarul evreiesc a 15-a zi a lunii denumită Shevat este sărbătoarea Tu BiShvat care mai este numită și "Rosh HaShanah La'Ilanot" (Anul Nou al copacilor). Fiind o sărbătoare a ecologiei, oamenii plantează copaci.Luna este cel mai apropiat corp ceresc de Terra, distanța medie fiind de 384.400 km, cu variații nu foarte mari (între 363.300 km și 405.500 km). Așadar, chiar și când Luna este cel mai aproape, tot foarte departe este, fiindcă distanța este cu 5% mai mică decât media și cu 10% față de momentul când Luna este cel mai departe (apogeu).Presa mondială a scris în fiecare lună din martie încoace despre așa-numitele ”supermoon”, super-Lunile, adică zilele când Luna este mai aproape de Terra. Însă NU este ceva excepțional din punct de vedere astronomic pentru că Luna plină se poate vedea o dată la 29 de zile și nu capătă vreo culoare ciudată, cum ai crede după nume precum Luna Sângerie sau Luna Căpșunilor.Despre denumirile acestei Luni pe mapamond puteți citi pe site-ul NASA