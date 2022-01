Ludovic Orban: Am lipsit din spațiul public fiindcă am avut Covid, o formă ușoară / Solicit renunțarea la Certificatul verde

”Am putut să văd direct acţiunea instituţiilor implicate. Am fost sunat de DSP Bucureşti chiar în ziua în care am fost introdus în aplicaţia Coronaforms pentru efectuarea anchetei epidemiologice şi am primit pe mail decizia DSP cu privire la perioada de izolare în ziua următoare. Am fost sunat şi de un reprezentant al DSP Prahova, probabil pentru că în ancheta epidemiologică am indicat ca loc posibil de infectare o localitate din judeţul Prahova, unde mi-am petrecut revelionul. În perioada în care am fost izolat la domiciliu am fost sunat de poliţie de două ori pentru a fi verificat dacă respect decizia de izolare. Nu am fost la spital, dar mi-am monitorizat constant saturaţia de oxigen cu pulsoxiometrul. De astăzi, mi-am reluat activitatea obişnuită şi sunt la fel de dedicat ca şi până acum reprezentării în Parlament a cetăţenilor români.”, a scris Orban pe pagina sa de Facebook.Acesta le recomandă românilor să se vaccineze și să respecte măsurile sanitare: ”Chiar dacă vaccinul nu elimină riscul de îmbolnăvire, cu siguranţă vă fereşte de o formă mai gravă a bolii.”