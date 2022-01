Scandalul facturilor la energie și gaze: Sindicatele au cerut Guvernului plafonarea prețurilor la nivelul din decembrie 2020, înainte de liberalizare

"Bulversarea a plecat de la liberalizare, de la lipsa unor reglementări clare și lipsa de control și monitorizare a sistemului. Mai mult, acest lucru rezolva și problema ca să nu trimitem cetățenii afectați de această creștere după cai verzi pe pereți ori la ANRE ori la..(..) Premierul a zis că va analiza. O parte din partea patronală a susținut acest lucru pentru că și ei sunt afectați și trebuie rezolvat nu numai păentru anumite segmente, de exemplu marii operatori consumatori de energie, ci trebuie rezolvat si pentru operatorii mici și simplii cetăteni"

Guvernul vrea să adopte săptămâna viitoare prin ordonanță prin ordonanță noi sancțiuni în cazul furnizorilor de energie care emit în mod eronat facturi la energie și gaze, respectiv amenda pe cifra de afaceri. În plus se va introduce și obligativitatea nedebranșării consumatorilor. Ordonanța va modifica legea 259 privind plafonarea și compensarea prețurilor la energie și gaze.

"Au emis milioane de facturi eronate catre clienti. Au făcut și în noiembrie și decembrie", a spus miercuri ministrul Energiei Virgil Popescu.

Control ANPC în toată țara la furnizorii de energie și gaze: 37 de furnizori verificați până acum. Exemple de nereguli doar la 2 mari furnizori

Mihai Culeafa, vicepreședinte ANPC și cel care exercită acum atribuțiile de președinte la protecția Consumatorilor, a spus miercuri că începând din 6 ianuarie instituția a început controale la toți furnizorii de energie electrică și gaze din țară, fiind controlați până în momentul de față 37 de operatori economici cu unul sau două puncte de lucru în toată țara, unde au fost depistate câteva neconcordanțe în privința legii 259 privind plafonarea și compensarea prețurilor.



Două exemple de nereguli:

"Doi mari operatori economici au emis facturi pe luna noiembrie fără a aplica plafonarea sau compensarea prețurilor, menționând faptul că au întârziat normele de aplicare a legii. De asemenea au calculat noile prețuri pornind de la valoarea lor fără TVA. În acest caz s-a propus încetarea de practici comerciale incorecte. Controalele vor continua în perioada următoare și se vor intensifica în toată țara la absolut toți furnizorii de energie electrică și gaze.", a spus oficialul ANPC. Ce faci când primești o factură neconformă?

"În primul rând ne adresăm furnizorului respectiv pentru a rezolva situația pe cale amiabilă. Atunci când nu există înțelegere, consumatorul se poate adresa ANPC și va primi un răspuns cu celeritate.", a spus vicepreședintele ANPC. Ulterior, acesta a spus că termenul de răspuns al ANPC este de 30 de zile. În privința sancțiunilor, acestea pornesc de la avertisment până la amendă de 50.000 de lei și măsuri complementare, acelea de refacere a facturilor.





Și ANRE face controale

Tot miercuri , și Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a anunțat că a început acțiuni de control la principalii furnizori de energie electrică și gaze naturale, în contextul creșterii facturilor.

Hossu a mai spus că a cerut plafonarea prețurilor atât la nivelul producătorilor cât și la nivelul furnizorilor la nivelul din decembrie 2020, înainte de liberalizare.Plafonarea prețurilor la un anumit nivel poate fi făcută conform legii Concurenței."Termenul prevăzut în lege este de până la 3 ani cu posibilitatea de prelungire încă pentru 2 ani. Noi am cerut plafonarea temporară care rezolvă inclusiv stoparea alergării cetățeanului după diferite reclamații. Temporar înseamnă cel puțin 6 luni de zile, dar după mine cel mai bine ar fi 1 an de zile până la 1 ianaurie anul viitor timp în care se poate lucra ca să fie timp și pentru deznbaterea parlamentară pe actele normative care trebuie luate.", a mai precizat liderul sindical.Declarațiile acestuia au fost făcute la finalul participării la Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social care a avut loc joi dimineața la palatul Victoria.Conform ANRE, în cazul clientului casnic, dacă în urma regularizării suma plătită de acesta în plus este mai mare de 100 lei, atunci furnizorul este obligat să restituie suma plătită de către client în termen de 5 zile de la data emiterii facturii de regularizare. Sumele sub această valoare vor fi compensate în contul facturilor următoare.