În județul Suceava au fost -23 de grade, cea mai scăzută temperatură din acest an în România

Poiana Stampei (jud Suceava) este o comună în depresiunea Dornelor, într-o zonă cu păduri de pin și mesteacăn, la peste 900 metri altitudine.Stația meteo se află la 923 metri altitudine, iar temperatura de acum este cea mai mică din ultimii 7 ani înregistrată în localitate, după ce la început de 2015 au fost -26 de grade. În cea mai caldă noapte din acest an, pe data de 5, minima a fost de +3 grade.Rece a fost joi dimineața și în Crișana, unde minimele au coborât la -18 grade. Cel mai puțin frig era la Caracal, Slatina și Băile Herculane, unde minima a fost de -3 grade.În nopatea de miercuri au fost sub -20 de grade în munții Călimani, iar ziua de miercuri a adus maxime de -15,6 C la vârful Ceahlău - Toaca și -14,4 la Omu. Cel mai cald a fost în Transilvania: +1,4 C la Dumbrăveni (nu departe de Sighișoara) și +1,3 la Alba Iulia.