Instanța supremă intervine în scandalul de la Consiliul Superior al Magistraturii și îi acuză pe judecătorii care au boicotat plenul

Înalta Curte de Casație și Justiție a reacționat miercuri în scandalul de la Consiliul Superior al Magistraturii, unde cu o zi în urmă șapte judecători și procurori au refuzat să asigure cvorum pentru ședința de plen în care ar fi urmat să fie vacantat postul de judecător al Marianei Ghena și numit în locul acesteia judecătorul Marian Budă de la instanța supremă, pe motiv că ședințele sunt conduse de "un președinte nelegitim", Bogdan Mateescu, ceea ce "lovește de nulitate orice hotărâre a Consiliului adoptată în aceste condiții". Instanța supremă îi acuză pe cei 7 magistrați că "nu își îndeplinesc propriile atribuții" și califică situația drept "inadmisibilă".

ICCJ mai susține că "se ajunge astfel la situația în care, prin simpla voință a unor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii și în pofida faptului că aceștia reprezintă doar o minoritate a membrilor acestuia și niciunul dintre ei nu este reprezentant al instanței supreme, Înalta Curte de Casație și Justiție este pusă în situația de a nu avea numărul complet de reprezentanți în cadrul organismului care garantează independența justiției, pe o perioadă nedefinită, respectiv la dispoziția celor șapte membri aleși care înțeleg să nu-și îndeplinească propriile atribuții, situație pe care o consideră inadmisibilă".

Reamintim că CSM ar fi trebuit să își aleagă la finalul anului trecut noul președinte cu un mandat de un an, în 2022, însă ambele candidaturi - ale judecătoarelor Andrea Chiș și Gabriela Baltag - au fost respinse. Președintele CSM din mandatul 2021 Bogdan Mateescu s-a autopropus, iar plenul a votat, în decembrie, ca el să ocupe funcția interimar și după 6 ianuarie, când i-a expirat mandatul, până la organizarea unui nou tur de alegeri.

Marți, CSM a avut prima ședință de plen din acest an pentru vacantarea postului judecătoarei Mariana Ghena de la instanța supremă, care s-a pensionat în decembrie, la 57 de ani, cu un an înainte de expirarea mandatului de 5 ani în CSM. În locul acesteia urmează să vină judecătorul Marian Budă de la Înalta Curte de Casație și Justiție, iar planul ar fi ca acesta să fie ales în funcția de președinte pentru acest an, spun surse din CSM.

Ședința de plen a CSM convocată pentru marți nu a mai avut loc din lipsă de cvorum, lipsind șapte judecători și procurori care îl contestă pe Mateescu. Este vorba despre judecătorii Andrea Chiș, Mihai Andrei Bălan, Gabriela Baltag, Evelina Oprina și procurorii Tatiana Toader, Florin Deac, Cristian Ban.

În condițiile în care nu a fost asigurat cvorum, președintele interimar al CSM Bogdan Mateescu a decis să trimită Senatului o adresă pentru validarea ca membru CSM a judecăătorului Marian Budă (supleant), au declarat pentru HotNews.ro surse din CSM. Conform articolului 18 din Legea 317 privind CSM, "Senatul, în prezența majorității membrilor, pe baza raportului Comisiei Juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, validează lista cuprinzând magistrații alesi ca membri CSM".

Aceiași judecători au boicotat și ședința Secției pentru judecători, condusă interimar tot de Bogdan Mateescu, însă cvorumul acesteia a fost asigurat prin participarea ministrului Justiției, Cătălin Predoiu, care nu a luat parte și la ședința plenului. În aceste zile, la CM au loc și interviurile pentru 12 posturi de judecători la instanța supremă: 4 posturi la secțiile civile, 4 la Secția Penală și 4 la Secția de Contencios Adiministrativ și Fiscal.

Judecătoarea Andrea Chiș, unul dintre magistrații care au boicotat ședințele, reclamă că plenul nu a avut loc din cauza celor "care au refuzat și refuză în continuare să intre în legalitate, punând în pericol nu doar imaginea Consiliului, ci și legalitatea actelor acestuia, vulnerabilizând întreaga activitate a instituției, cu consecințe grave și iremediabile asupra sistemului judiciar".

Ea spune că participarea la o ședință condusă de "un președinte nelegitim" lovește de nulitate orice hotărâre a Consiliului adoptată în aceste condiții.