[P] Primul spital stomatologic din regiune, DENTERRA International Dental Hospital by DENTAL ALEX s-a deschis astăzi la Brașov

"O componentă importantă a activității noastre o reprezintă specializarea continuă a echipei noastre și implementarea tehnologiilor digitale. În cadrul DENTERRA International Dental Hospital ne-am propus să răspundem nevoilor celor mai exigente ale doctorilor parteneri, specialiștilor din domeniu precum și ale studenților de a-și perfecționa abilitățile profesionale. De aceea, am creat facilități destinate exclusiv organizării de cursuri, traininguri și conferințe precum și colaborării, inclusiv de la distanta, cu specialiști internaționali. Astfel, pe lângă serviciile medicale, ne propunem să contribuim la sporirea gradului de specializare și școlarizare a medicilor stomatologi, a laboranților și tehnicienilor dentari din regiune"

"Industria stomatologică se dezvoltă într-un ritm accelerat, integrând know-how, dar și tehnologie de vârf, iar noi, o familie de medici stomatologi, împreună cu angajații și colaboratorii noștri, ne-am propus sa nu facem vreun compromis în calitatea serviciilor, alegerea locației, dar mai ales dotarea clinicii DENTERRA și specializarea multidisciplinară a personalului medical. În acest prim spital stomatologic din regiune am integrat, și acesta este un proces pe care punem accent continuu, viziuni multiple, inovatoare, preluate de la specialiști internaționali precum și dotări de ultima generație pentru ca pacienții ce necesita tratamente stomatologice complexe sa poată beneficia de ele sub un singur acoperiș"

Localizat în inima Brașovului, în centrul civic, DENTERRA International Dental Hospital by DENTAL ALEX are o suprafața utilă de peste 1000mp. Clădirea spitalului integrează în cele 4 etaje blocul operator cu două săli de chirurgie dotate cu echipamente de ultima generație, două săli post operatorii ATI, zece săli de tratament, trei săli de sterilizare, două săli de radiologie dentară dotate cu computer tomograf 3D CBCT, studio foto, laborator propriu de tehnică dentară digital dotat cu roboti CAD CAM, imprimante 3D și scannere 3D, sală de conferințe și cursuri cu o capacitate generoasă și sisteme de transmisie live/online pentru participarea de la distanță. Sala de așteptare ultra modernă este dotată cu multiple facilități destinate unui confort ridicat al pacienților. De asemenea, un etaj individual este dedicat personalului. Acesta include sala de mese, vestiare, zona de recreere și terasa cu vedere panoramică asupra orașului de la poalele Tâmpei., spune Ion Cojocaru, Medic Stomatolog, Specialist Implantologie dentară, Chirurgie, Radiologie Dentară, Medic coordonator VIZIODENT-xray diagnostic imaging services by DENTAL ALEX, Managing Director DENTERRA.Cu o echipa medicală interdisciplinară formată din 40 de membri cu multiple specializări și supraspecializări, DENTERRA devine un landmark pentru regiunea Brașov în domeniul serviciilor stomatologice de înaltă performanță.Spitalul este dotat atât cu circuite de siguranță medicală, cât și principii de utilizare a energiei verzi. Clădirea este încălzită și răcită prin sisteme cu pompe de căldură, contribuind astfel la păstrarea ecologiei orașului Brașov și la implementarea soluțiilor verzi din cadrul directivelor la nivel european. Totodată, pentru siguranța personalului DENTERRA și a pacienților, aerul din circuitul de ventilație este în permanență sterilizat., spune Alexei Cojocaru, Medic Stomatolog, Specialist implantologie dentară, Chirurgie, Ozonoterapie, Radiologie Dentara, Medic coordonator DENTERRA International Hospital by DENTAL ALEX, Director General DENTERRA ( www.denterraclinic.ro