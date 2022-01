Prima zi din 2022 a adus temperaturi de primăvară în țară - Cum a fost vremea de Anul Nou în ultimii 40 de ani: de la -31 de grade la peste +16

1 ianuarie - Cele mai reci începuturi de an din ultimele patru decenii





1 ianuarie - Cele mai calde începuturi de an din ultimii 40 ani

Cum a fost ziua de 1 ianuarie în ultimii doi ani

În acestă perioadă a anului minimele se situează în țară în general între -12 și -4 grade, iar maximele, între -5 și +4 grade. Anii în care apar valori excepționale merită amintiți.În prima zi din 2015 au fost -31,4 C la Întorsura Buzăului, -28,9 C la Miercurea Ciuc, -26,6 C la Brașov, -25,8 la Sibiu. Chiar și la Calafat, unde cele mai calde nopți pot aduce maxime de +5, au fost -22,3. La Sulina au fost -11,2 grade, iar la Constanța -11,9 grade. La Iași au fost -21, iar la Galați, -17,9 grade.Diferența este uriașă între cea mai rece zi și cea ma caldă. La Întorsură au fost +2 grade pe 1 ianuarie 1987, cu 33 de grade mai mult. Un alt exemplu, de data asta pentru maximele din timpul zilei: pe 1 ianuarie 2015 au fost -9,8 grade la Oravița: în prima zi din 1982 au fost cu 25 de grade mai mult.Pe 1 ianuarie 2013 au fost -25 la Miercurea Ciuc.La început de 2002 au fost -24,5 C la vf Omu, iar maxima a fost de -18 grade.În prima zi din 2017 au fost -19,2 C la Miercurea Ciuc și -12,6 la Cluj.De Anul Nou, în 2016 au fost -22,8 C la Vf Omu și maxima a fost doar de -19,7. La Drobeta T S au fost -10,5 C, la Deva -13,7, iar la Râmnicu Vâlcea, -14. Maxima a fost uimitor de scăzută la Vf Omu: -19,7 C.Pe 1 ianuarie 1999 au fost -23,2 la Miercurea Ciuc, -16 la Sibiu.În 1993 au fost -22,1 C la Bâlea Lac, -12 C la Călărași. La început de 1992 au fost -19,8 la Bistrița și -15,7 la Târgu Mureș.În 1997 au fost -13 grade la Oradea, iar în 2011 au fost -12 grade la Buzău.Noaptea de Anul Nou a fost excepțional de caldă în 2022. La miezul nopții erau +12 C la Calafat, +11 la Sibiu, 10 grade la Cotnari, 6 grade la Brașov și +4 la Predeal. La ora 1.00 erau +14 la Târgu Logrești, nu departe de Târgu Jiu. Minimele nopții au fost de +9,7 la Calafat și +9,4 grade la Băile Herculane.În ziua de Anul Nou din 1982 au fost +15,3 la Oravița, +14,2 C la Constanța și Târgoviște și +14 la Mangalia. La Iași au fost +11, iar la Bistrița +10,6. Minima a fost +13,6 la Oravița. Până și la Întorsura Buzăului erau +8,2 C, iar la Predeal au fost +11,5!. Diferența a fost uriașă față de cea mai rece zi de 1 ianuarie când la Predeal erau la prânz -11 grade, în 2015.La Oravița au fost +15 grade pe 31 decembrie 1981.În noaptea de 1 ianuarie a lui 1980 au fost +7 grade la Mangalia.În 1987 au fost +13,8 C la Calafat la prânz, iar în 1988 au fost +13,9 la Oravița, 12 grade la Oradea și +10,6 la Satu Mare. Noaptea de Anul Nou a lui 1987 a adus o minimă de +2 grade la Miercurea Ciuc, cea mai mare pentru acest loc în ultimii 40 de ani pe 1 ianuarie.Pe 31 decembrie 1987 au fost +16,2 C la Drobeta Turnu Severin.În prima zi din 2010 au fost +8,3 C la Miercurea Ciuc, +11,3 la Deva, +13,7 C la Sibiu. Noaptea au fost +6,9 C la Constanța.Pe 1 ianuarie 2007 au fost +13,1 C la Călărași și +11,7 la Iași.În 2018 au fost +14,3 la Târgoviște, +13 la Râmnicu Vâlcea, +9,6 la Întorsura Buzăului și 7,9 la Târgu Mureș.În prima zi a lui 1981 au fost +5 C la vârfu Omu, valoare excepțională fiindcă la Omu sunt peste 0 grade pe 1 ianuarie o dată la 15 ani.În 1998 au fost +12,6 C la Drobeta Turnu Severin. În 42 de ani au fost de numai șase ori peste +10 grade.În 1994 au fost +12,6 la Câmpina și +10,3 la Întorsura Buzăului.Prima zi a lui 2021 a adus minime extrem de mari: +7,3 C la Constanța, +6,1 C la Călărași, +6,7 la Sulina. La Calafat maxima a ajuns la +13,7 C și au fost +13 în mai multe locuri: Adjud, Mangalia, Sf Gheorghe deltă și Tulcea.Trebuie spus și că 31 decembrie 2020 a fost extrem de caldă: au fost +18,1 la Oltenița, +18 la Zimnicea, +17,8 la Giurgiu, iar dimineață minima a fost de +9,7 la Sulina și +9,3 C la Constanța.2021Minime Arad, Timișoara - 6, Sulina +7Maxime: Stâna de Vale +1 Calafat +142020Minime: Vărădia de Mureș -10 Iași +4Maxime: Fundata -5, Titu, Videle, Drăgășani +10