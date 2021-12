MedLife: 30 de cazuri de infectare cu Omicron din 85 de probe COVID pozitive analizate/ Probele cu noua tulpină sunt din București, Cluj, Timișoara și Brașov

“În ultima lună am făcut pre-screening pentru aproximativ 300 de probe COVID pozitive, iar în primele săptămâni nu am avut nicio suspiciune de Omicron. Faptul că pe lotul studiat zilele aceastea avem aproape 40% din cazuri cu noua tulpina confirmă rapiditatea cu care se răspândește această variantă. O creștere accelerată a numărului de cazuri de COVID în perioada următoare este inevitabilă, iar această premisă este și mai îngrijorătoare luând în calcul faptul că această tulpină afectează și minorii, iar capacitatea de internare a spitalelor de pediatrie este mică. Sperăm, totusi, ca numărul de cazuri grave generate de această tulpină să fie la fel de mic ca în alte țări, precum UK, de exemplu, unde în timp ce cazurile cresc vertiginos, numărul deceselor nu urmează aceeași traiectorie", a declarat Dumitru Jardan, biolog și doctor în științe medicale, coordonator științific al studiului de secvețiere desfășurat de MedLife.“Datele pe care le raportăm azi sunt cu adevărat îngrijorătoare. Sunt cel putin 2 factori care au influențat această creștere abruptă de cazuri. Pe de-o parte, discutăm despre numărul mare de români care s-au întors acasă în această perioadă și pe de altă parte, de petrecerile organizate de Crăciun care au favorizat o interacțiune interumană crescută. Urmează o perioadă și mai dificilă. Dată fiind distribuția relativ uniformă a probelor identificate cu Omicron în cele 4 orașe mari, pare că deja asistăm la o transmitere comunitară semnificativă și cel mai probabil, această nouă tulpină va deveni dominantă în România în următoarele 2-3 săptămâni", a declarat Mihai Marcu, Președinte & CEO al Grupului MedLife.“Matematic vorbind, o tulpină care se transmite foarte ușor ajunge rapid la un număr mare de persoane, imunizând populația pe fast forward. Așa se poate explica de ce în Africa de Sud, țara de origine a tulpinii Omicron, s-a observat o scădere semnificativă a numărului de cazuri noi de COVID- 19 în ultima perioadă. În plus, față de valul anterior, avem avantajul unui număr mai mare de români vaccinați și chiar trecuți prin boală, ceea ce s-a dovedit că reprezintă un scut important în lupta cu această pandemie. Sper ca tot mai mulți oameni să înțeleagă faptul că, deși fiecare dintre noi poate intra în contact cu acest virus la un moment dat, avem șansa să ne ferim de formele grave de boală dacă alegem să ne vaccinăm", a declarat Mihai Marcu, CEO și Președinte MedLife Group.Având în vedere rapiditatea cu care se transmite noua variantă a virusului SARS-CoV-2, reprezentanții MedLife consideră că este nevoie de multă precauție în rândul populației și de adoptarea unor măsuri suplimentare de protecție, care să limiteze transmiterea virusului. Purtarea măștilor cu protecție ridicată, dezinfectarea mâinilor, evitarea zonelor aglomerate și a spațiilor închise sunt recomandările specialiștilor pentru această perioadă.“Suntem după aproape doi ani de pandemie și nevoia de socializare este firească. Însă, dacă ne uităm cu atenție la contextul epidemiologic în care ne aflăm, sărbătorile în cerc restrâns sunt cea mai sigură variantă. Zonele aglomerate și petrecerile în spații închise pot fi adevărate focare, chiar și cu purtarea măștii de protecție.De altfel, pentru a limita răspândirea noii tulpini, în cadrul unităților MedLife s-a decis utilizarea exclusivă a măștilor FFP2, cu protecție ridicată. Aceasta este doar una dintre măsurile care ne va ajuta să funcționăm în parametrii cât mai aproape de normal, cu cea mai mare parte a secțiilor și specialităților, în perioada următoare. Adoptarea unor măsuri suplimentare de protecție în contextul valului 5 este absolut necesară, mai ales dacă ne uităm la situația altor țări. În Canada, de exemplu, dat fiind numărul mare de cazuri de infectare cu Omicron, personalul medical identificat ca fiind COVID pozitiv nu se mai izolează, ci își continuă serviciul pentru a putea face față presiunii din spitale. Ține de fiecare dintre noi să nu ajungem în aceeași situație, de aceea susținem fără rezerve vaccinarea, testarea și adoptarea măsurilor restrictive care se impun pentru a limita efectele noului val al pandemieiNu în ultimul rând susținem introducerea de urgență a unor noi restricții odată cu creșterea numărului de cazuri, este o măsură europeană, care a funcționat și în România. Chiar și țările cu o rată mult mai mare de vaccinare decât România au introdus astfel de măsuri. Un sistem de tipul verde-galben-roșu poate oferi protecție populației și pe de altă parte, predictibilitate operatorilor economici care, odată cu creșterea și descreșterea cazurilor, ar ști din timp cum trebuie să își calibreze activitatea", a adăugat Mihai Marcu.Până la momentul transmiterii acestei știri, autoritățile române au anunțat 43 de cazuri de infectare cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2. Pentru veni în sprijinul autorităților cu informații actualizate, reprezentanții MedLife anunță că vor continua evaluările pre-screening săptămânal și vor secvenția în consecință, în funcție de rezultatele obținute.Identificarea celor 30 de probe cu tulpina Omicron din cele 85 studiate de MedLife în aceste zile s-a efectuat prin pre-screening, dar a fost repetată pentru o siguranță mai mare cu două kituri diferite. Probele urmează să fie și secvențiate pentru o confirmare de 100% în cursul săptămânii viitoare, însă nu există dubii că rezultatul va fi același sau foarte apropiat.