Corupția din Vama Borș, dată în vileag de un agent DGA care a lucrat sub acoperire ca șofer de TIR

Este vorba despre 6 agenţi ai Poliţiei de Frontieră. Deşi aveau informații că primeau șpăgi, anchetatorii trebuiau să dovedească faptele. Pentru asta, un ofiţer DGA a lucrat ca investigator sub acoperire şi, sub un nume de cod, a dat examene și a lucrat luni de zile la o firmă de transporturi.La începutul lunii decembrie, au fost percheziții de amploare la vama Borș I. Acțiunea a fost declanșată de poliţişti ai Direcţiei Generale Anticorupţie, coordonaţi de procurori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor Ei au descins încă de la 5 dimineața la Punctul de Trecere a Frontierei Borş I, la locuinţele mai multor poliţişti de frontieră, dar și la sediile Poliției de Frontieră din Borș.Cei 6 cereau și luau mită de la șoferii de TIR care intrau ori ieșeau din ţară. În schimbul unor sume cuprinse între 50 de lei și 100 de euro, polițiștii nu le verificau documentele sau îi luau peste rând, în faţa altor transportatori, ca să le reducă timpii de așteptare.Mita era cerută și pentru a nu le înregistra eventualii pasageri care ar fi trebuit să intre în carantină odată ajunși în țară.Informațiile despre operațiunea sub acoperire a agentului DGA care a dat în vileag corupția polițiștilor de frontieră se regăsesc în referatul cu propunere de arestare înaintat de Parchet judecătorilor de drepturi şi libertăţi, mai relatează Bihoreanul.