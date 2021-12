VIDEO Un șofer beat a făcut slalom cu TIR-ul pe un drum național din Bihor / Ce a povestit un alt șofer: ”S-a calmat când a văzut că i-am luat cheile”

Tir pericol public in Bihor

"În secundele alea am claxonat crezând ca se va opri. În final, a oprit pe marginea drumului, era geamul deschis şi am apucat să-i iau cheile din contact. M-a ajutat şi un alt bărbat. Şoferul este rus, iar în momentul în care am deschis uşa, a dat cu picioarele după noi, să ne lovească. S-a calmat când a văzut că i-am luat cheile", a povestit Cătălin Trifa pentru Bihoreanul.





Cei doi bărbaţi au reuşit să-l ţină pe şoferul inconştient până au ajuns poliţiştii, care, conform spuselor martorului, au constatat că acesta avea o alcoolemie de 1,38 în aerul pur expirat (ceea ce înseamnă că în sânge avea cel puţin dublu) şi l-au dus la Spitalul din Salonta, pentru stabilirea alcoolemiei în sânge.





Comisarul şef Alina Fărcuţa, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Bihor, a confirmat incidentul.





"Este vorba despre un bărbat de 42 de ani, din Belarus, care a fost depistat azi, 26 decembrie, la ora 15.14, pe D.N.79, în afara municipiului Salonta, în timp ce conducea un autotren, având o concentraţie alcoolică în aerul expirat peste limita legală de 0,8 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorului auto i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, iar în cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuare de poliţiştii rutieri salontani, sub supravegherea unui procuror", a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Bihor.









