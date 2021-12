România și-a asumat îndeplinirea a 21 de angajamente până la finalul anului pentru miliardele din PNRR, însă n-a bifat la „realizate” nici măcar un sfert / Explicațiile Guvernului

România și-a asumat în fața Comisiei Europene 21 de angajamente pe care trebuia să le îndeplinească până la finalul acestui an pentru banii din PNRR. Acum, cu mai puțin o săptămână înainte de termen, autoritățile de la București speră să atingă doar 15 din aceste ținte până la 31 decembrie. Potrivit datelor oficiale puse la dispoziția HotNews.ro, de pe lista convenită cu Bruxelles, până acum au fost realizate doar cinci obiective, restul până la 15 fiind în diferite stadii.







Întârzierea este pusă de Guvern pe seama crizei guvernamentale care a durat aproape trei luni. Riscul neîndeplinirii este însă pierderea banilor.





Răspunsurile Guvernului la întrebările HotNews.ro:







Câte tinte și jaloane ar trebui respectate de Romania pana la finalul acestui an conform obligatiilor asumate față de Bruxelles?





Până la finalul acestui an, conform obligațiilor prevăzute în decizia de punere în aplicare a Consiliului (CID), România trebuie să îndeplinească în total 21 de ținte și jaloane.







În conformitate cu prevederile art. 24, alin. (2)-(4) și urm. din Regulamentul UE 2021/241 privind instituirea Mecanismului de Redresare și Reziliență, Comisia Europeană (COM) trebuie să le evalueze în mod satisfăcător ca fiind îndeplinite și să corespundă cu prevederile Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României. Această evaluare este necesară pentru procesarea cererilor de plată în cadrul cărora sunt incluse jaloanele și țintele menționate.



Câte din aceste ținte și jaloane au fost îndeplinite până acum?



Trebuie menționat că o bună parte dintre aceste ținte și joloane presupun acte normative condiționate de funcționarea unui Guvern cu puteri depline. În aceste condiții, deși ministerele coordonatoare au demarat proceduriloe interne de elaborare, documentele nu au putut parcurge etapele de avizare înainte de a fi instalat un Guvern cu puteri depline, ceea ce explică o parte din aceste întârzieri.





Dintre obiectivele asumate pentru trimestrul al IV-lea din acest an au fost finalizate sau se află în procedură avansată de avizare 15 ținte și jaloane, iar în șase cazuri sunt realizate la acest moment toate procedurile.





Pentru demararea procedurii menționate la art. 24 din Regulamenul UE 2021/241, MIPE se află într-un dialog permanent cu COM pentru clarificarea și transmiterea documentelor justificative necesare pentru ca serviciile COM să considere îndeplinite în mod satisfăcător detalierile asociată acestor jaloane și ținte în conformitate cu Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României.



Câte ținte și jaloane credeți că ar putea fi îndeplinite în total până la finalul acestui an?





Apreciem că toate cel 15 ținte aflate în stadii avansate se vor închide până sfârsitul anului, urmând ca restul să fie îndeplinite la începutul anului 2022. Precizăm că toate instituțiile implicate accelerează viteza de implementare conform unui calendar discutat cu COM, astfel încât România să poată transmite prima cerere de plată în trim. II 2022.







Ce sancțiuni sunt dacă nu sunt atinse aceste ținte până la finalul acestui an?







În cazul în care, ca urmare a evaluării, COM stabilește că jaloanele și țintele prevăzute în decizia de punere în aplicare a Consiliului nu au fost atinse în mod satisfăcător, se suspendă plata integrală sau parțială a contribuției financiare și, după caz, a împrumutului. Statul membru în cauză are posibilitatea de a-și prezenta observațiile în termen de o lună de la comunicarea evaluării Comisiei. Suspendarea se revocă numai în cazul în care statul membru în cauză a luat măsurile necesare pentru a asigura atingerea în mod satisfăcător a jaloanelor și a țintelor prevăzute în decizia de punere în aplicare a Consiliului.





Ce soluții / remedii / amânari există în situația în care aceste ținte nu sunt atinse pana la finalul acestui an? care sunt termenele limita pana la care vor trebui atinse?





Ministerele au realizat deja un plan accelerat de finalizare a jaloanelor și țintelor aferente trim IV 2021. Așa cum am mai spus, vom avea îndeplinite 15 obiective, pentru un obiectiv Guvernul va promova un memorandum, iar pentru alte cinci se așteaptă avizele de la Comisia Europeană, aflându-se în prezent în dezbatere la Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții.

Este important ca ele să fie îndeplinite în cel mai scurt timp posibil și să fie evaluate de COM cu calificativul satisfatator, astfel încât să fie transmisă, oficial, prima cerere de plată în trim. II 2022.





Există riscul pierderii banilor din PNRR pentru neîndeplinirea la timp a acestor tinte?





Comisia Europeană (COM) evaluează, cu titlu preliminar, fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult două luni de la primirea cererii, dacă au fost atinse în mod satisfăcător jaloanele și țintele relevante stabilite în decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a planului. Atingerea în mod satisfăcător a jaloanelor și a țintelor presupune că măsurile legate de jaloanele și țintele care anterior au fost atinse în mod satisfăcător nu au fost revocate de statul membru în cauză, iar în scopul evaluării, se iau în considerare și acordurile de tip operational.







România va face toate eforturile și este angajată ferm să îndeplinească la timp toate țintele și jaloanele, iar parcursul de până acum nu dă niciun motiv de îngrijorare.





După ce evaluarea COM va fi pozitivă, aceasta adoptă, o decizie de autorizare a plății contribuției financiare și, după caz, a împrumutului, în conformitate cu Regulamentul financiar.

Pentru a pregăti această evaluare preliminară a primei cereri de plată pănă la transmiterea oficială a acesteia, COM a demarat deja un dialog informal pentru verificarea îndeplinirii prevederilor din Decizia de punere în aplicare a Consiliului a aprobare a PNRR.