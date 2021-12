Moș Crăciun și-a început zborul său către copii pentru a le duce cadouri / Urmărește traseul Moșului pe hartă

Fără să se teamă de pandemie și netulburat de problemele legate de lanțul de aprovizionare și lipsa forței de muncă care afectează Pământul, Moș Crăciun și-a pornit vineri sania cu reni pentru a livra cadouri de Crăciun fetelor și băieților cuminți din întreaga lume, potrivit oficialilor militari care îi urmăresc zborurile, relatează Reuters.

„Moș Crăciun face asta de secole, este un profesionist”, a spus căpitanul armatei canadiane Alexandra Hejduk, purtător de cuvânt al Comandamentului de Apărare Aerospațială din America de Nord (NORAD), care are sarcina apărării antiaeriene și să emită avertismente aerospațiale și maritime în America de Nord.

NORAD îi urmărește traseul lui Moș Crăciun din 1955, când un ziar din Colorado Springs a tipărit greșit numărul de telefon al unui magazin local pentru copiii care vor să sune și să vorbească cu Moș Crăciun, publicând din greșeală numărul pentru ceea ce se numea atunci Comandamentul Apărării Aeriene Continentale. Un ofițer de serviciu a preluat apelurile și i-a asigurat pe copii că Moșul, cunoscut și sub numele de Kris Kringle sau Sfântul Nicolae, știa de listele lor de dorințe și este pe drum.

Tradiția anuală a continuat timp de 66 de ani, devenind parte a misiunii NORAD.

Serviciul Secret al SUA, care este responsabil cu protejarea președintelui, asigură și securitatea lui Moș Crăciun, a spus agenția într-un comunicat postat pe Twitter, însoțit de un videoclip care îi arată agenții săi pregătindu-se pentru protecția lui Moș Crăciun.

„Publicul american poate fi sigur că domnul S. Claus, de aici de la Polul Nord, va călători în siguranță pe tot parcursul turneului său în SUA.”

