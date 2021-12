[P] Matcha: ce este și care sunt beneficiile ei?

Cu siguranță ați auzit de beneficiile ceaiului matcha , dar ce este? În primul rând, ceaiul matcha este un ceai verde de origine chineză, deși mulți oameni îl cunosc pentru relația cu cultura japoneză. Ceaiul matcha a început să fie băut în China în timpul dinastiei Song (960-1279). În acea perioadă, a existat un mare val de imigranți japonezi care au călătorit în China pentru a învăța o nouă formă de budism. Adică, budismul Chan pe care îl cunoaștem astăzi ca budism Zen. Se pare că această formă de budism folosește meditația în practicile sale rituale și religioase.Călugării budiști au descoperit cu mult timp în urmă că ceaiul ajută la menținerea minții în alertă. De aceea favorizeaza relaxarea corpului, conditii ideale pentru meditatie. Ulterior, mulți japonezi au călătorit în China pentru a studia budismul zen și, ca urmare, au retras obiceiul de a bea ceai matcha. Mai târziu a devenit un element important al ceremoniei japoneze a ceaiului: Chanoyu. Spre deosebire de restul ceaiurilor care se prezinta in suvite (in frunze libere), matcha are o particularitate. Adică frunzele sale sunt măcinate într-o pulbere foarte fină.Mai mult, pentru a-l consuma este necesar sa-l amesteci cu apa pentru ca beneficiile pentru sanatate ale ceaiului matcha sa fie mai eficiente. Pentru că compușii sănătoși care intră în cupă sunt mai concentrați decât firele.Proprietățile ceaiului matcha După cum am spus, frunzele de ceai au compuși chimici și proprietățile lor pot acționa asupra corpului și minții noastre. Ca toate ceaiurile verzi, matcha este, de asemenea, un antioxidant puternic cu beneficii importante pentru sănătatea noastră. În mod similar, beneficiile ceaiului matcha sunt mult mai eficiente decât cele ale altor tipuri de ceai. Se datorează faptului că frunzele sale se prezintă sub formă de pulbere și pentru a o bea este necesar să o amestecați cu apă. În acest fel, ingerăm toate componentele sale. Când bem un ceai clasic, dimpotrivă încorporăm în organismul nostru doar compușii solubili care trec în infuzie.Beneficiile ceaiului matcha:Întărește sistemul imunitar și ajută la reducerea stresului.Stimulează mintea și relaxează corpul.Ajută la prevenirea cancerului, infecțiilor și cariilor.Menține arterele sănătoase și controlează hipertensiunea arterială.Ajută la scăderea nivelului de zahăr din sânge.Controlează diabetul și previne fibroza hepatică.Ajută la prevenirea semnelor de Alzheimer.Datorită conținutului său ridicat de antioxidanți, ajută la eliminarea radicalilor liberi.Ajută la îmbunătățirea aspectului pielii și unghiilor.Ajută la arderea grăsimilor și la pierderea în greutate.Potolește foamea și potolește setea într-un mod total natural.Distruge toate proprietățile și beneficiile ceaiului verde matcha, unul dintre cele care iese cel mai mult în evidență este conținutul său ridicat de antioxidanți. Antioxidanții sunt compuși capabili să reducă sau să prevină oxidarea altor substanțe. În acest fel, ei luptă împotriva radicalilor liberi, responsabili de îmbătrânirea și degradarea celulelor. Așa ajută la îmbunătățirea aspectului pielii și unghiilor și, în același mod, mențin un nivel adecvat de colesterol. De asemenea, ajută la scăderea nivelului de zahăr din sânge, prevenind diabetul și obezitatea. În mod similar, în natură există multe alimente bogate în antioxidanți. Printre acestea, usturoi, orez brun, cafea, conopida, broccoli, vinete, ghimbir, patrunjel, ceapa, citrice, gris, rosii, ulei de samburi de struguri etc.În primul rând, la cumpărare, dacă doriți să profitați la maximum de proprietățile sale de sănătate, este foarte important să alegeți un ceai matcha natural de înaltă calitate, fără adaos. Primul lucru pe care trebuie să-l știți este că există diferite calități ale matcha, în funcție de modul în care a fost cultivat și procesat ceaiul. Unele mărci oferă matcha amestecat cu alte ingrediente precum lapte, zahăr sau arome. Nu este nimic rău în a consuma aceste produse. Dacă cauți să profiti la maximum de proprietățile sale, îți recomand un matcha fără adaos (evită mai ales zahărul).