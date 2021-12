INTERVIU Gheorghe Zamfir, Brand Ambassador Brâncoveanu X.O. Ediție Limitată: „La vârsta și la experiența mea de viață, am degustat diferite licori extraordinare, iar acest produs, lansat ȋn ediţie limitată, are șansa de a deveni memorabil".

Articol suțiinut de Alexandrion Group

Lucrurile cu adevărat excepționale trec proba timpului, la fel ca și ediția limitată Brâncoveanu X.O., maturată timp îndelungat în butoaie de stejar. Cum a trecut proba timpului cariera dumneavoastră? Ce decizii definitorii v-au adus astăzi aici, în stadiul de maturizare deplină?

În ultimii ani, când dumneavoastră ați încântat publicul pe marile scene ale lumii, noi porneam procesul de maturare al acestei ediții limitate Brâncoveanu X.O. Cât de important a fost procesul dumneavoastră de pregatire pentru a deveni maestrul de astăzi?

Vinarsul Brâncoveanu este un produs nobil, care trebuie înțeles înainte de a fi consumat. Ce amintiri vă trezesc aroma și complexitatea inconfundabilă ale acestuia?

Pentru a sublinia expresia actuală a valorilor puternic înrădăcinate în istoria acestui brand, ediția specială Brâncoveanu X.O. este, făra dubiu, și un omagiu adus nobleței caracterului dumneavoastră, cu rol de reper în societatea românească. Ce părere aveți despre identitatea vizuală aleasă, ce vine să consolideze imaginea premium a acestui vinars?





Cum vedeți, ca puncte comune, legătura dumneavoastră cu vinarsul Brâncoveanu X.O. și cu echipa care a lucrat cu pasiune și dedicare pentru a aduce iubitorilor de băuturi rafinate un vinars nobil?





Sunteți reprezentantul culturii și muzicii românești, maestrul incontestabil al naiului, precum voievodul Constantin Brâncoveanu, simbol al dezvoltării culturii românești și în onoarea căruia a fost creat vinarsul Brâncoveanu. Ce vă alimentează energia de a vă reinventa și a vă menține la vârful artei muzicii?





Sunteți echivalentul naiului în întreaga lume, simbol al acestui instrument pe care l-ați dezvoltat și rafinat. Cum îi vedeți evoluția, în viitor, ca mijloc și mod de a crea artă?





Cum arată o zi obișnuită din viața dumneavoastră, acum, și cât timp alocați naiului?





Cum vedeți viitorul naiului în România și cum îl vedeți la nivel mondial?

Vorbind de China, aici am găsit un salt excepțional și o preocupare deosebită pentru acest instrument. Instituțiile muzicale din această țară au ideea de a deschide catedre de nai la fiecare conservator, ceea ce mi se pare fantastic. Naiul are mare viitor și asta nu poate decât să mă facă fericit și împlinit pentru că am contribuit și eu la acest salt în timp.

Maestrul Gheorghe Zamfir: La Cluj, cu ocazia Festivalului UNTOLD, am făcut public visul meu de a lăsa lumii întreaga mea operă spre studiu și de a ridica un edificiu de cultură, un sanctuar dedicat muzicii universale, o Academie dedicată naiului.

Care este concertul de care vă amintiți cu cea mai mare plăcere?

Maestrul Gheorghe Zamfir: Am mers oriunde am fost invitat, unde am fost dorit și unde oamenii au rezonat cu muzica mea. De la scene de serbări câmpenești, la casele regale ale lumii, de la Vatican la Carnegie Hall și de la Opera din Cairo sau din Sidney la Sala Olympia din Paris, într-o carieră de peste 65 de ani pe scenele lumii, toate momentele au fost prețuite cum se cuvine. Nu am un loc anume în care să-mi fi dorit în mod special să concertez și să nu fi ajuns deja acolo.

Maestrul Gheorghe Zamfir: Fiecare compoziție este o adevărată surpriză pentru mine. Eu sunt doar unealta, ele vin în mintea mea de undeva, de nu știu unde și eu doar le pun pe portativ. Cea mai frenetică și de reală transă dintre compozițiile mele este Doina de jale. Compusă în anii de început ai carierei mele, Doina de Jale are o încărcătură emoțională excepțională. Mă cutremur de fiecare dată când o interpretez și descopăr noi valențe ancestrale. Nu există concert la care să nu-mi dea lacrimile când interpretez această lucrare. Are o profunzime aparte.





Cum credeți că se schimbă percepția noii generații asupra artei, în general, și a muzicii, în special?





Care sunt principalele valori care vă definesc, atât în viața personală, cât și în cea profesională?



Citește mai jos interviul cu Gheorghe Zamfir:Pleci în viață cu o dorință inexplicabilă de a face lucruri excepționale. Așa începe un parcurs de succes, prin dorință. Apoi te dedici, te perfecționezi și te rafinezi. Fără aceste etape, nu ajungi un om excepțional, nu atingi acea stare de grație la care visează mulți. Eu, acum, culeg roadele acestei conduite în cariera mea de muzician. Efortul mi-a fost încununat de succes, la fiecare pas. Uneori poate fi copleșitor, dar resursele de a gestiona succesul sunt mereu în interior, în inimă.Procesul de pregătire este esențial. Dacă ai un start bun, profesorii potriviți, și un munte de voință, baza este asigurată. De aici până la glorie este multă muncă, multă determinare, deschidere pentru tot ce vine spre tine și un dram de talent. Cei aleși sunt diferiți. Au acel ceva, care pe noi ne face să spunem despre ei că sunt născuți pentru a excela într-un anumit domeniu. Dar mulți se pierd pe parcurs pentru că nu respectă conduita unui campion. Doar talent nu este suficient. Doar muncă, nu este suficient. Doar voință nu este suficient. Însă, formula celor trei, duce la deplinul succes.Ca să înțelegi ai nevoie de cunoaștere. La vârsta și la experiența mea de viață, prin lumea largă, am întâlnit și testat diferite licori extraordinare. Unele, desigur, au rămas memorabile. Cred că acest produs are șansa de a deveni memorabil, prin rafinament și ținută.Mulțumesc pentru ideea de omagiu! Mă simt sărbătorit și nu pot decât să mă bucur de această asociere. Despre identitatea vizuală pot vorbi specialiștii. Din punctul meu de vedere, ideea corespunde cu stilul care mă caracterizează și cu nivelul excepțional al unui produs de colecție. Fără îndoială va fi primit cu mare succes de consumatorii și colecționarii de Produse Premium.La mine există o predilecție pentru calitate și bun gust, dar acest lucru se știe deja. Într-o epocă în care cantitatea umbrește calitatea, noi am rămas fideli calității, fapt ce ne-a adus împreună în acest proiect. Salut inițiativa echipei care a făcut posibilă această frumoasă colaborare.Asemănarea cu Voievodul Constantin Brâncoveanu mă onorează, însă nu cutez a cuprinde cu gândul o altfel de asemănare. Toată viața am fost animat de perseverență. Am evocat bucuria de a fi român și am arătat lumii bogăția culturală națională, la cele mai înalte standarde muzicale. Toate acestea, fără a calcula unde aș putea ajunge în carieră. M-am bucurat de iubirea oamenilor de pe toată planeta și încă o fac, cu gândul din început. Câteodată mai scot câte ceva inedit, nemaiauzit, din naiul meu, ca dintr-o pălărie de magician. Asta fascinează și binedispuneauditoriul care pleacă cu aceste momente memorabile în suflet. Cred că tocmai am dezvăluit un secret, pentru tinerii aspiranți.Acest instrument atât de simplu în aparență, dar atât de vast în exprimare, are un potențial uriaș. Acest potențial l-am întrezărit încă din școala de muzică și m-a determinat să-i dezvălui fațetele lumii întregi. L-am dezvoltat și inovat pentru a cuprinde toate genurile muzicale și acest sunet pur, curat, nealterat, să ajungă la urechile oamenilor de pretutindeni, ca un dar, ca o binecuvântare, ca o terapie, ceea ce s-a și dovedit în timp. Aceasta este imensa mea satisfacție și fără falsă modestie vă spun că, mă simt ca un părinte pentru acest instrument. De aceea este evident că omul a ajuns să fie însuși instrumentul, deși instrumentul m-a creat pe mine, cel ce sunt astăzi.Poate vă imaginați ceva ieșit din comun, dar eu sunt un om normal. Așa îmi place să cred. Fac zilnic exerciții fizice, studiez la nai între 4 și 6 ore pe zi, pictez și compun, pe lângă grija pentru animăluțe. Scriu memorii, citesc enorm și țin și lecții de nai cu studenții mei. Când revizuiesc fraza precedentă, parcă nu-mi mai pare atât de firesc pentru o persoană de vârsta mea. Dar eu așa am trăit mereu, nu pot schimba nimic și nici nu vreau să schimb ceva, cât Dumnezeu îmi va îngădui, și-i mulțumesc din suflet în fiecare zi a vieții mele. Da, găsesc timp și pentru asta, mai ales pentru asta.Naiul nu poate fi decât pe un drum ascendent pentru că el este descoperit de fiecare nouă generație, iar cât lumea va exista și naiul va fi un bun companion oamenilor.Am creat o pepinieră de copii extrem de talentați și studioși, din diverse colțuri ale lumii, cu mulți ani în urmă, care azi au ajuns profesori de nivel mondial. Ei duc mai departe metoda mea și descoperă universul ascuns în acest instrument, noilor generații. Organizează festivaluri dedicate acestui instrument, conduc instituții de cultură, sunt chemați ca profesori invitați din Europa până în Japonia, din America de Sud până în China. Sunt tare mândru de ei. Ei sunt moștenirea mea reală.Academia Internațională de Nai Gheorghe Zamfir se dorește a fi un pol mondial de studii muzicale care să aducă României recunoaștere universală pentru muzica de calitate, pentru profesorii excepționali care vor preda aici. Sper să găsesc susținerea necesară la instituțiile statului și chiar inițiativă privată pentru a putea aduce visul la realitate.Când ești onorat, în țara ta, în fața a zeci de mii de oameni, în principala locație deschisă din București, Piața Constituției și poți arăta lumii toată pleiada de muzicieni veniți din toate colțurile lumii, pe care tu i-ai format și i-ai inspirat, fiecare cu momentul său de virtuozitate, cred că este cel mai important moment al carierei tale de artist și rămâne întipărit în suflet pentru totdeauna. Și totuși ovațiile din primii ani de carieră, de la grandioasa sală Olympia din Paris, au un parfum nostalgic aparte.Fiecare generație are revoluția sa, are aspirațiile sale. Si noi am fost tineri și ce propuneam noi atunci, părea extravagant și de neconceput pentru acele vremuri. Dar dacă ce faci, faci cu pasiune și spre binele comun, acel ceva va dăinui indiferent de timp și de modă. Tinerii au o candoare deosebită, proprie vârstei, și nu trebuie blamați pentru gusturile pe care le au la un anumit moment dat în viață. Prezența mea la UNTOLD, un festival dedicat tinerilor, în principal, nu m-a intimidat deloc, din contră. Am găsit o energie extraordinară iar sunetul naiului a fost primit cu respect și bucurie de toți cei prezenți. Asta spune multe despre gusturile muzicale ale noii generații.Eu sunt un om de modă veche, sau mai corect spus, un clasic prin excelență. Clasicul nu se demodează niciodată, clasicul este esență, restul sunt variații pe diferite teme. Cred cu fermitate în familia tradițională, în bunul Dumnezeu care mi-a călăuzit pașii prin viață și mai cred în muncă. Consider că fără muncă nu poți fi fericit. Nu este fericire mai mare decât aceea de a fi realizat ceva măreț, ca un campion. Să lupți pentru un țel, dă sens vieții. Dacă mulți nu sunt fericiți, este pentru că, încă nu au descoperit aceste lucruri în viață. Eu nu am fost educat în mod deosebit în acest sens, părinții mei au fost oameni simpli, eu m-am autoeducat și autodepășit de fiecare dată, iar Dumnezeu m-a răsplătit pentru munca și pentru pasiunea mea.