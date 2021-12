[P] glo™ România a lansat colecția capsulă de streetwear inspirată de campania Eco Grafitti

Pornind de la tema FUN&PURPOSE, proiectul Eco Graffiti // Rebels with a cause susține artiști din România să genereze noi perspective prin intermediul creațiilor lor. Fiecare pictură murală are la bază o temă aflată sub umbrela conceptului #breakbinary. Acest element oferă o notă unică, o poveste ascunsă care, la prima vedere, pare a fi de neînțeles, însă cu ajutorul artei, aceasta prinde formă și culoare. Astfel, #breakbinary devine rețeta de succes care a contribuit la crearea unei metafore perfecte prin îmbinarea unor idei diferite, dar care împreună spun o poveste.Eco Graffiti // Rebels with a cause reprezintă campania care a adus culoare în Capitală prin transformarea a 1000 de metri pătrați de ziduri gri în opere de artă cu rolul de a înfrumuseța într- un mod ecologic unele dintre cele mai aglomerate zone din București. Mai exact, artiștii stradali de la Sweet Damage Crew au format un parteneriat cu One Night Gallery pentru transformarea unor ziduri din București în picturi ecologice, cu rol de purificare a aerului. În cadrul acestei inițiative creative s-au folosit exclusiv materiale eco: 25% vopsea care purifică aerul, 75% vopsea ecologică, mușchi verde și lămpi cu încărcare solară.Realizarea acestor murale din materiale eco și naturale reprezintă implicarea asumată de companie în dezvoltarea sustenabilă a comunității și în generarea unor experiențe artistice speciale. Obiectivul campaniei este crearea unui cadru cât mai dinamic de expunere a artei în spațiul public al orașului și al comunității, prin transformarea spațiilor gri și amorțite în experiențe artistice vii și colorate, apte să redea spațiul comunității și membrilor ei, nu doar prin culoare și emoție artistică, ci și prin elemente eco și naturale, un adevărat spațiu verde menit să contribuie la protejarea mediului și a calității vieții. Lucrările realizate în cadrul proiectului Eco Graffiti sunt disponibile pe pagina de Instagram @glo_romania si pe rebelswithacause.ro Ca brand care a susținut întotdeauna comunitatea artistică, glo™ a lansat și Call for Artists, o provocare creativă și inedită adresată tuturor iubitorilor de artă, creativi, artiști sau aspiranți, în urma căruia un al șaptelea mural având la bază tema, și-a făcut apariția în Drumul Taberei. Galeria urbană include proiectele disponibile la următoarele adrese din București:1. E Viață pe Net - Calea Șerban Vodă 2782. Tânăr cu Experiență - strada Căuzași nr. 273. Nimeni Celebru - Bulevardul Dacia, nr. 924. Singur cu Tine - Calea Floreasca 28 -305. Filtru Însuți - Ciprian Porumbescu nr.146. FOMO să-mi fie dor – in the making, stay tunned7. Love at first swipe - Valea Ialomitei, nr. 5 bl D 21, sc. AÎn cadrul proiectului s-au alăturat și artiști precum Inna, Speak, Cătălin Bordea și Macanache, care susțin această inițiativă menită să înfrumusețeze orașul, să susțină industriile creative și, nu în ultimul rând, să ofere un spațiu de exprimare într-un mod creativ, dar prietenos cu mediul.(18+) glo™ este un produs cu potențial de risc redus destinat consumatorilor adulți de produse din tutun sau nicotină.