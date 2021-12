Ce poți face în așteptarea Crăciunului în marile orașe din România?

Articol susținut de Iulius Grup

La Timișoara, proiectul mixed-use Iulius Town este gazda unui târg minunat de Crăciun, care rivalizează cu cele din metropolele europene. O roată panoramică, premieră pentru oraș, le dezvăluie locuitorilor peisajul mirific de la peste 30 de metri înălțime, însuflețit de mii de beculețe de Crăciun și de brăduți împodobiți ca-n basme. În jurul său s-a construit târgul tematic, cu aproximativ 25 de căsuțe ocupate de antreprenori și producători locali de cadouri, bunătăți și decorațiuni. Tot aici găsim o zonă de food, cu delicii de sezon numai bune de savurat lângă foc, și o piață de brazi, iar copiii au șansa să-l întâlnească pe Moș Crăciun și alte personaje de basm, să se dea în caruselul venețian sau în cel cu lanțuri ori să conducă în autodrom. Este rețeta propusă pentru o evadare din realitatea actuală, care să aducă gustul marilor târguri de Crăciun mai aproape de bănățeni.Reprezentanții IULIUS spun că ideea organizării târgului „Winter in my Town" li s-a părut foarte potrivită anul acesta, mai ales pentru că oamenii au nevoie de experiențe. Cu atât mai mult cu cât e mai greu să mergi la Belgrad sau Budapesta, așa cum erau obișnuiți locuitorii din regiune., ne-a spus2021 este anul lansărilor în spațiu, o temă care i-a inspirat și pe ieșeni. Cei care ajung în proiectul Palas, din centrul orașului, au parte de un Crăciun cosmic. În jurul bradului orbitează planete și cosmonauți, iar copiii pot experimenta o călătorie imaginară pe lună. Inclusiv jilțul Moșului este sub forma unei capsule spațiale, întregind un univers fascinant pentru cei mici.Un patinoar amplu, singurul din oraș, târguri de cadouri și activități interactive fac parte din strategia prin care proiectul își atrage vizitatorii în preajma Crăciunului, axându-se pe oferirea unor experiențe care să contrabalanseze tensiunea unui al doilea an de pandemie.Cea mai îndrăgită serie de filme de Crăciun s-a transformat într-o producție „made by Iulius Mall Iași". Cel mai vârstnic mall din portofoliul IULIUS, inaugurat în 2000, este și cel cu spiritul cel mai tânăr, adaptat profilului clienților săi, fiind poziționat în inima celui mai mare campus universitar din regiune.Strategia de a se conecta cu tinerii „pe limba lor" a luat forma unui film în care Kevine, de această dată, salvează situația. Despre „Mall Alone", echipa de marketing Iulius Mall Iași spune căLa Cluj, tema Crăciunului propus de IULIUS este ancorată în realitatea urbană. Date fiind planurile de dezvoltare ale orașului, care includ realizarea unei linii de metrou, Moș Crăciun nu vine anul acesta cu sania, ci cu... locomotiva de metrou.La Iulius Mall Suceava, Crăciunul este muzical, cu un brad înconjurat de instrumente și cântece vesele în difuzoare. Principala atracție de sezon este patinoarul. O sesiune pe gheață este bun prilej de întâlnit prieteni, de savurat vin fiert și de trăit momentul., completează