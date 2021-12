webPR: Peste 300 de studenți și elevi au participat la conferința eveniment organizată în premieră de către Universitatea Româno-Americană

Au conferențiat și au intrat într-o efervescentă dezbatere cu tinerii participanți la eveniment, doi oameni de știință de mare anvergură la nivel global, a căror covârșitoare contribuție la înțelegerea lumii în care trăim este notorie: biologul britanic Richard Dawkins și fizicianul americano-canadian Lawrence Krauss. Cei doi invitați de calibru mondial au intrat în dialog cu fizicianul român Cristian Presură, moderatorul discuției, pentru a analiza împreună atât cele mai recente progrese ale științei, cât și marile întrebări ale prezentului, legate de Univers și de umanitate.Temele principale abordate în timpul dezbaterii au fost unice în peisajul evenimentelor dedicate tinerilor români: importanța științei pentru politici publice – sănătate, schimbări climaterice, dezvoltare economică, energie, societate; știință vs. religie; importanța științei în școli; alfabetismul științific; anti-vacciniști; telescopul spațial James Webb și posibilitatea ca în altă parte a Universului să existe viață. Cei doi oameni de știință au răspuns apoi, timp de mai bine de o oră, unui număr remarcabil de întrebări venite din partea audienței, adânc preocupate de înțelegerea teoriilor evoluționiste și de cunoașterea universului, precum: Ce vă intrigă și ce vă pune pe gânduri când vă uitați la starea lumii de azi și de mâine?Cum pot oamenii să facă față fricii de a le lipsi ceva, de a nu afla lucruri sau că vor fi descoperiri după ce ei nu vor mai fi? Cum poți să accepți faptul că în viitor vei rata posibilitatea ca umanitatea să descopere secretele universului și să cunoască răspunsul la cele mai mari mistere ale omenirii?„Reușita acestui eveniment, dovedită de numărul ridicat de participanți, confirmă faptul că tinerii români își doresc să aibă acces la informații științifice de calitate, de ultimă oră, furnizate într-o manieră unică, alături de personalități marcante de talie mondială, chiar și în cadrul unor evenimente în format online. Suntem bucuroși să vedem un astfel de interes și ne dorim să continuăm să dezvoltăm proiecte care să le permită tinerilor să interacționeze cu informații științifice și personalități la cel mai înalt nivel,” declară Prof. univ. dr. Costel Negricea, Rectorul Universității Româno-Americane., biolog recunoscut în comunitatea de specialitate mondială, a scris, pe lângă opera sa ştiinţifică, şi cărţi adresate marelui public. Este un avocat al umanismului împotriva fundamentalismelor de diverse tipuri şi al ştiinţei împotriva pseudoştiinţelor, aflându-se de ani buni în centrul disputei evoluţionism-creaţionism.„Cele mai multe dintre descoperirile importante despre univers și viață au fost adevărate cu mult înainte de apariția omenirii și vor continua să fie adevărate mult timp după ce oamenii vor dispărea și nu vor putea să mai creadă nimic,” a declarat acesta, în preambulul evenimentului.este fizician, cosmolog renumit şi fost profesor la Universitatea Statului Arizona, fiind și Președinte al Origins Project Foundation și gazda Podcastului Origins. Elogiat de revista Scientific American, care l-a numit o raritate printre intelectuali datorită valenţelor sale publice, Krauss este autorul al sute de articole ştiinţifice şi mai multor cărţi, printre care şi marele succes „The Physics of Star Trek”, prefațat de către genialul Stephen Hawking. Tot el a analizat și conceptul de civilizație veșnică, al lui Dyson, și universurile paralele.„Știința și gândirea științifică îi deschid pe oameni către un univers al mirării. Acesta nu are nevoie de povești pentru a face lumea mai interesantă și noi îl putem transforma în scopul nostru în viață. Este o abordare care nu exclude credințele religioase ale oamenilor, însă religiozitatea lor trebuie să fie în concordanță cu lumea în care trăim,” a rezumat acesta principalele idei expuse publicului român.este doctor în fizică și cercetător la Philips Research Eindhoven. A obţinut doctoratul în fizică la Universitatea Groningen, apoi s-a specializat în domeniul senzorilor medicali, inventând şi introducând pe piaţă, împreună cu echipa din care face parte, primul ceas capabil să măsoare pulsul sportivilor numai pe baza senzorilor optici. A publicat mai multe zeci de lucrări şi brevete de invenţie. Cristian Presură are o activitate intensă de popularizare a ştiinţei în limba română, este membru al Asociaţiei Ştiinţă pentru Toţi şi autor al volumului „Fizica povestită”, premiat în anul 2016 de Academia Română.Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București Ilfov (ADIZMB), organizație care are printre obiective și sprijinirea inițiativelor educaționale, precum și al firmei de traduceri Babylon Consult. Hotnews și Avocatnet s- au alăturat demersului în calitate de parteneri media, iar agenția BDR Associates, inițiatoarea proiectului, a fost partenerul strategic pentru comunicarea evenimentului.Universitatea Româno-Americană are ca misiune educația, învățământul, cercetarea științifică și inovarea, cultivând valorile științei și culturii universale în general. Prin misiunea asumată, universitatea urmărește să contribuie la: promovarea excelenței în educație, cercetare științifică, inovare și transfer tehnologic și a responsabilității profesionale, morale și sociale și a creativității în domeniile de competență; tezaurizarea și promovarea valorilor culturii și civilizației naționale și universale; apărarea cadrului democratic universitar întemeiat pe autonomia universitară și respectul legii, pe respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, în statul de drept. Universitatea Româno-Americană a fost înfiinţată în anul 1991, având drept scop promovarea valorilor educaţionale ale învăţământului superior american pe fondul bogatelor tradiţii ale învăţământului românesc.