[P] O stație de călcat în loc de un fier de călcat? Cum să o alegi pe cea potrivită

Și, deși pot părea asemănătoare, există o diferență crucială între un fier de călcat și o stație de călcat: la fiarele de călcat, aburul este generat chiar în aparat, în timp ce o stație de călcat are un rezervor sau un recipient separat. Fiecare dispozitiv îndeplinește diferite funcții, așa că te ajutăm să alegi cea mai bună opțiune pentru casa ta. Stație de călcat Philips Emag - vezi oferteleStația de călcat are avantaje semnificative în comparație cu un fier de călcat convențional:- Aceasta generează un jet continuu de abur la presiune mai mare. Cutele sunt netezite de prima dată, fără a fi nevoie să faceți mai multe treceri.- Având apa într-un rezervor separat, fierul de călcat în sine al stației este mai ușor și mai simplu de manevrat, reducând efortul necesar.- Acest rezervor are o capacitate pentru o cantitate mai mare de apă (în jur de 1,5 litri) ceea ce vă permite să călcați mai multe haine fără a fi nevoie să reîncărcați. La unele modele puteți chiar umple rezervorul în timpul utilizării.- Permite călcarea verticală. Ideal pentru corectarea cutelor de la pantalonii de costum si camasile delicate direct pe umeraș, fara a fi nevoiti sa le supuneți la o temperatura excesiva.- Temperatura sa de utilizare este mai scăzută, ceea ce implică o mai mare siguranță atât pentru tine, cât și pentru hainele tale. cat Tefal ăl c Statie de - ofertele lunii pe EmagDesigur, nu toate sunt beneficii. O stație de călcat are, de asemenea, câteva dezavantaje:- Sunt mai scumpe decât fiarele de călcat convenționale.- Datorită acestui rezervor suplimentar, acestea ocupă mai mult spațiu.- Pe măsură ce trebuie încălzită mai multă apă, acestea sunt puțin mai lente. În funcție de model, între trei și opt minute, până când poți începe călcatul.Deși o stație de călcat are avantaje importante față de un fier de călcat convențional, prețul și volumul său mai mare îl fac să nu fie potrivit pentru toată lumea. Cu toate acestea, este foarte posibil să vă convină în unele dintre aceste cazuri:- Dacă ai multe haine de călcat. Datorită puterii sale mai mari de abur, o stație de călcat este mult mai rapidă, economisind timp prețios atunci când călcați rufele.- Dacă nu-ți place să pierzi timpul cu fierul de călcat, dar vrei să mergi mereu fără haine șifonate.- Dacă ai haine delicate care necesită călcare vertical , dar vrei și un fier de călcat care să funcționeze pentru restul hainelor tale.Daca te-ai hotarat deja asupra unui statii de calcat, iată câteva aspecte de care sa ții cont atunci cand o alegi.- Presiunea aburului: cu cât mai mult, cu atât mai bine, deoarece este responsabil pentru călcarea rapidă și fără cute. Se recomanda minim 4 bari.- Capacitatea rezervorului: cu cât este mai mare, cu atât mai bine, deși ar trebui să verificați și dacă permite o reîncărcare în timpul funcționării, care este cunoscută sub numele de „autonomie nelimitată”.- Posibilitate de călcat vertical: foarte util pentru articolele de îmbrăcăminte delicate sau care au doar câteva cute.- Greutate, volum și lungime cablu: pentru a verifica dacă poate fi depozitat și manevrat confortabil.- Steam boost: o funcție foarte utilă atunci când există o cută care rezistă.