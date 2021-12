Răspunsul mesajelor de dor: „ȘI MIE” și „TE AȘTEPT” întregesc un dialog emoționant

Articol susținut de Lights On România

“MI-E DOR DE TINE” este mesajul care generează, poate, cele mai multe emoții. A fost creat în 2018 din dorința de a scoate în evidență potențialul unor zone uitate, dar s-a transformat rapid într-o declarație statement dedicată celor care sunt la sute sau mii de kilometri depărtare. A început astfel un dialog cu adevărat special.Și pentru că o asemenea declarație nu putea să rămână fără răspuns, un an mai târziu au apărut alte două replici: „ȘI MIE” și „TE AȘTEPT”, care transmit, la fel, de clar mesaje puternice. Dialogul reprezintă o dezvoltare extrem de personală din spatele instalației care “strigă” dorul.“Cu aprinderea lui Mi-e Dor De Tine la Londra, în 2019, am considerat că mesajul merită răspunsuri și acestea au venit în forma instalațiilor de lumină, întregind dialogul diasporei cu România, care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Ne bucurăm când instalațiile create de noi generează atât de multă bucurie publicului de peste tot”, explică Andi Daiszler, fondatorul Lights On România.Astfel de instalații aduc în fața publicului mesaje simple, dar extrem de puternice și profunde. Ne inspiră, ne forțează să evoluăm și ne apropie de lucrurile cu adevărat importante.“Pentru fiecare dintre noi, lumina poate să însemne altceva. N-avem amintiri vizuale în întuneric, le avem mereu într-o formă legată de lumină. Din acest motiv am ales să ne jucăm cu lumina ori de câte ori putem. „ȘI MIE” și „TE AȘTEPT” sunt niște instalații care poate nu înseamnă mare lucru dacă nu le cunoști contextul. Dialogul diasporei cu România însă e ceva profund emoționant și foarte specific nouă. Publicul le-a primit exact așa cum le-am creionat atunci când le-am creat. Sunt unele dintre cele mai cunoscute instalații de lumină produse la ora actuală în România și generează mereu emoție atunci când se aprind, oriunde se aprind”, spune Andi Daiszler, fondatorul Lights On România.În 2021, „MI-E DOR DE TINE” stârnește valuri de emoție în inima metropolei Chicago. „ȘI MIE” a fost amplasat în Cluj-Napoca, iar instalația „TE AȘTEPT” a ajuns fața Palatului CEC din București. Cele trei reușesc să aducă mai aproape, chiar și numai emoțional, pentru câteva secunde, oamenii aflați la sute sau chiar mii de kilometri distanță. CEC Bank ne susține în alinarea dorului celor aflați departe de casă, fiind sponsor principal al proiectului.“Suntem parte din viața românilor de 157 de ani și, oriunde s-ar afla, ne dorim să le fim aproape în fiecare moment. Și unde ar fi fost mai potrivit să aducem această instalație decât în curtea Palatului CEC. Credem că Palatul CEC nu este doar un simbol arhitectural important, ci și un simbol al unei conștiinte comune românești ce a trecut prin schimbări enorme și care au reușit să se integreze inclusiv astăzi, într- un tablou modern”, spune Alexandra Frunză, Director Identitate și Comunicare CEC Bank.„TE AȘTEPT” va rămâne în capitală până în data de 7 ianuarie.***Despre Lights On România:Lights On este un festival de instalații de lumină lansat de Asociația Daisler la Cluj-Napoca în 2018. Evenimentul a reușit rapid să-și atragă fani din toate rândurile pentru că promovează o nouă nișă a artelor vizuale în spații publice, activări urbane dintre cele mai inedite dar și colaborări fascinante intersectoriale.Lights On România face parte din rețeaua ILO (International Lights festival Organisation), fiind înfrățit cu evenimente majore de la nivel internațional precum festivalurile de lumină Canary Wharf Winter Lights sau Glow Eindhoven dar și Fete des Lumiere, cel mai mare festival de lumină al lumii. Festivalul este organizat și creat de Asociația Daisler din Cluj-Napoca, o organizație non-profit care are ca scop facilitarea proceselor de activare, reactivare și transformare urbană prin inițiative culturale creative inedite. Mai multe informații pe www.lightsonromania.com Articol susținut de Lights On România