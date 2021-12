[P] Ținute de petrecere must-have în acest sezon

Casual sau elegante, scurte sau lungi, rochiile sunt atât de practice și lejere încât le-ai purta pe parcursul întregului an, dacă vremea ți-ar permite. Și chiar le poți purta și în decembrie sau ianuarie, la toate evenimentele cu dress code.Iată câteva piese esențiale în care poți investi acum, pentru a iți completa ținutele pentru luna decembrie: rochii negre sau metalizate, mini, midi sau maxi, ușor de integrat apoi și în garderoba de iarnă, jachete cu personalitate, încălțăminte cu toc și accesorii cu imprimeuri cool.Surprinzător, nu? O rochie neagră este în vogă în fiecare sezon și mai ales în perioada petrecerilor de Sărbători. Orice rochie neagră simplă este potrivită și pentru sezonul rece. Cea mai importantă regula de styling pentru ea este să o combini cu accesorii metalizate, în spiritul Crăciunului, bineînțeles. Ideal este completată de o jacheta din denim 'aruncată' casual pe umeri sau o capă din blană.Piese investiție pentru sezonul petrecerilor? O geantă plic cu paiete, un pulover de cașmir roz, o pereche de pantofi sau un accesoriu din perle, aceste detalii vor transforma instant lookul tău. Dacă iți este teamă de frig poți să îmbraci o pereche de dresuri plasă sau dresuri în culori wow la rochia ta neagră, dar și o pereche nouă din colecția de cizme lungi.Suprapunerile sunt necesare atunci când te îndrepți spre o petrecere în sezonul rece, la fel și o pereche de cizme lungi peste genunchi. Pentru un efect lejer, alege o rochie din satin sau matase și un model pufos din colecția de pulovere de damă . Și desigur paltonul tău preferat!Acest truc funcționează cel mai bine cu negru, pentru că iți oferă iluzia unei siluete mai subțiri. Pentru o ținută all black poți apela la un costum clasic, ce iți vă oferi atât stil cât și confort. O ținută all black este eficientă dar poți urmări același truc folosind alte culori dark: bleumarin, oxblood sau verde închis. Totul este să compensezi liniile masculine cu accesorii feminine: poșetă plic delicate și sandale cu barete subțiri și toc stiletto.Înfruntă sezonul rece cu noi piese pentru garderoba ta. Piese alese cu grijă, cu adevărat caduroase și potrivite chiar și pentru o petrecere de Crăciun alături de familie - încearcă noile geci de iarnă . Și nu doar pentru un weekend la munte ci și purtate lejer, dar foarte cool, la următoarea ieșire în oraș, la terasă, cu un pulover cu imprimeu și o fustă midi plisată în culori satinate. Ia-ți astăzi o jachetă intens colorată, pe care o vei purta în curând cu orice, indiferent de ocazie!