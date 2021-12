LIVEVIDEO VKRS 2021: Află de la cei mai importanți creatori de conținut de ce să produci video și cum să ai succes

Articol susținut de Biz

Evenimentul în care afli totul despre video a ajuns la a doua ediție. VKRS este primul festival dedicat videoului, organizat de echipele Biz și Screen Native. Pe 14 decembrie te întâlnești online cu creatori, regizori, branduri, artiști, vloggeri, profesioniști și entuziaști deopotrivă, în cel mai bun cadru care îți explică și te face să trăiești totul despre acest format.

Urmărește transmiunea LIVE mai jos:





De la copii la profesioniști, oameni cu un telefon sau echipe complexe, plecând de la inspirație sau scriptare completă, toți știm și trebuie să adoptam formatul video, noul limbaj de comunicare.





Vino alături de noi și află cât de ușor se face astăzi video, de ce ai nevoie și cum trebuie să-l faci pentru tine sau afacerea ta, care sunt ultimele cifre și trenduri în domeniu și cum asta schimbă totul pentru tine.





O zi dedicată regelui video

VKRS înseamnă un festival de 10 ore, care cuprinde discuții, prezentări, clipuri video și interviuri cu zeci de specialiști în acest format, artiști, creatori de conținut, oameni de marketing, antreprenori, despre evoluția, trendurile și, mai ales, modalitățile în care folosim eficient astăzi formatul video pentru obiectivele noastre.





Sfaturile creatorilor de conținut din România. Cum să produci cel mai viral video

Din partea brandurilor vom vedea cele mai bune exemple de abordare a comunicării prin materialele video. De ce o campanie de comunicare are succes mai mare în timp ce este prezentată în format video și cum au reușit să crească brandurile prin poveștile video.





Video Dream Team





Evenimentul va fi distribuit LIVE pe pagina de facebook Biz si Screen Native. Participă gratuit și dă join la evenimentul de pe facebook ca să primești reminder: https://fb.watch/9U0VEwR6Nz/

Parteneri cu viziune

