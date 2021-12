Detalii din scandalul familiei Șoșoacă cu echipa Rai 1: Jurnalista italiană spune că soțul senatoarei a lovit-o și a mușcat-o de mână / Acesta, acuzat de Parchet și că a dat de perete cu un polițist și i-a pus mâna în gât

Ce spune Goracci că s-a întâmplat:

Parchet: Silvestru Șoșoacă a izbit un polițist de perete și i-a pus mâna în gât

Procurorii au precizat că luni, în jurul orei 16:00, prin intermediul unui apel la serviciul de urgenţă 112, s-a solicitat intervenţia organelor de poliţie la un imobil de pe raza Sectorului 1 Bucureşti:

În timpul audierii soțului său, Diana Șoșoacă s-a aflat în fața Parchetului, alături de mai multe persoane, și a transmis live pe Facebook. A acuzat abuzuri și înscenări, susținând că ea ar fi de fapt victima și s-a certat cu jurnaliștii, numindu-i "criminali".





Goracci, o jurnalistă italiană cu o amplă experiență de corespondent de război, a făcut o plângere penală de 10 pagini pe care a depus-o la secția 4 de Poliție din București, potrivit Antena 3 , care a prezentat fragmente din document.„Am intrat în biroul de avocatură al doamnei Şoşoacă şi ne-a întâmpinat cu o atitudine zâmbitoare având pe masă mai multe alune şi covrigei. Când a început filmarea eu am rămas pe hol şi am văzut că soţul ei a adus în birou un sac negru în care a spus că se îngroapă persoanele decedate dezbrăcate, după care am văzut cum acesta l-a luat apoi în bucătărie.După acel moment doamna Şoşoacă a devenit nervoasă şi agresivă. Intră în conflict şi spune că dacă nu îi convin condițiile pe care ea le hotăraște poate să plece. În acel moment echipa de la RAI 1 s-a pregătit să plece. A ieșit în hol dar doamna Şoşoacă a apărut şi a închis uşa zicând că nu ieșim nicăieri.A spus ulterior soțului să sune la Poliţie după ce a început să țipe, apoi un alt bărbat a intrat în casă".Potrivit jurnalistei, după 10 minute a venit Poliția, iar soţul senatoarei a început să împingă jurnaliştii italieni, iar apoi soţul senatoarei Diana Şoşoacă i-a smuls masca de pe faţă şi a lovit-o în braț, după care a muşcat-o de mână.”M-a muşcat de mână şi apoi am ieșit afară", afirmă Lucia Goracci.„În momentul în care organele de poliţie au ajuns la imobil, inculpatul a agresat unul dintre agenţii de poliţie, respectiv l-a împins izbindu-l de perete , i-a pus o mână în gât, după care l-a tras de uniforma de poliţie, cauzându-i suferinţe fizice”.În cauză au fost întocmite două dosare penale, unul pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj, iar cel de al doilea urmează a fi înaintat către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în vederea stabilirii situaţiei de fapt. Jandarmii au dat amenzi de 2.500 lei susţinătorilor soţului Dianei Şoşoacă pentru că nu purtau măşti de protecţie.Imagini din timpul incidentului au fost prezentate de presa italiană și pe rețele sociale: