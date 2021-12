[P] Cadouri pentru angajați la ocazii speciale: de ce este cardul Edenred Cadou al doilea cel mai apreciat beneficiu extrasalarial

100% scutire contribuţii sociale, atât pentru salariat, cât și pentru angajator, în limita a 150 lei/pentru fiecare angajat și copil minor al acestuia;

Deductibil în limita a 5% din fondul anual de salarii;

ZERO impozitare pentru angajați, în limita a 150 lei/angajat şi copil minor al acestuia;

Logistică simplificată - o singură comandă și plată pentru toți angajații tăi;

Acces la cea mai mare și variată rețea de comercianți (produsele ce pot fi achizioţionate includ haine, bijuterii, produse cosmetice, electrocasnice, produse IT, produse de papetărie şi birotică, etc.);

Oferte speciale dedicate la partenerii Edenred.

Tichetele cadou reprezintă al doilea cel mai dorit beneficiu de către angajații români, conform datelor din platforma de beneficii flexibile Benefit, o companie Edenred. Pentru a suplimenta veniturile nete ale angajaților, tot mai multe companii care acordă beneficii extrasalariale diversifică opțiunile care oferă o fiscalitate semnificativ redusă. Alături de cardul de tichete de masă (cel mai frecvent beneficiu acordat de către companii), cardul cadou este un instrument preferat de tot mai multe companii, perfect adaptat sistemului de lucru remote sau în regim hibrid.Ai la un click distanță soluția Edenred Cadou , tichetele cadou ce pot fi oferite în format digital, pe card, și pe hârtie. Alegi, astfel, să mulţumeşti echipei tale într-un mod memorabil, dar şi eficient din punct de vedere logistic.Tichetele cadou sunt un instrument de recompensare tot mai popular, cu atât mai mult cu cât pot fi acordate în format digital, pe card, includ tehnologia contactless și pot fi utilizate inclusiv pentru plăți online. În plus, cardurile pot fi înrolate în aplicațiile Google Pay, Apple Pay sau Edenred Pay, pentru plata cu mobilul, şi pot fi utilizate în cea mai variată reţea de comercianţi parteneri.Odată ce ai ales metoda modernă de motivare a angajaților, oferind soluțiile Edenred pe card, ai scăpat de grija distribuirii tichetelor pe hârtie, iar logistica este simplificată. În plus, cardurile Edenred Cadou sunt valabile 4 ani de la data emiterii și pot fi alimentate ulterior, printr-o comandă online, pentru toate evenimentele din an (8 martie, Paşte sau 1 iunie), pentru care se aplică aceleaşi facilităţi fiscale.