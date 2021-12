Şase drepturi ale copiilor de la sate sunt încălcate în fiecare zi. Printre ele: dreptul la educație - World Vision România

Dreptul la un trai decent





Nici accesul la servicii medicale și la medicamente nu este mai facil pentru copiii de la sate: 70% dintre copiii între 5 și 12 ani nu au efectuat analize medicale anul trecut. Mai mult, 60% dintre familiile din mediul rural nu au suficienți bani pentru medicamente.

Dreptul la educație





Deși accesul la educație, gratuit, este un drept fundamental, copiii din satele României au încă multe obstacole de înfruntat când vine vorba de școlarizarea lor. Datele noastre din Raportul „Bunăstarea copilului din mediul rural“ arată că:

Dreptul la cultură

Dreptul la participare





Mai mult de jumătate (54%) dintre copiii din mediul rural spun că n-au fost consultați nici măcar o dată legat de deciziile din timpul pandemiei, referitoare la educație - cum ar fi școala online sau vacanțele. Un procent similar de copii se declară dezamăgiți de adulți din această cauză, mai arată studiul nostru recent despre participarea copiilor în luarea de decizii.

Dreptul la nondiscriminare





Fetele de peste 18 ani petrec în medie cu una-două ore mai mult decât băieții în activitățile domestice, conform datelor World Vision România. Iar o fată de 18 ani din mediul rural lucrează în medie 3,4 ore zilnic în gospodărie faţă de 2,1 ore cât lucrează un băiat de aceeași vârstă. Din cauza timpului petrecut în gospodărie, fetele au mai puțin timp decât băieții să învețe pentru Bacalaureat.

În contextul în care tema din 2021 pentru Ziua Drepturilor Omului, celebrată în fiecare an pe 10 decembrie, este „egalitatea“, organizația prezintă o sinteză cu principalele șase drepturi care nu sunt respectate pentru copiii de la sat:România este primul loc în UE în privința procentului de oameni care trăiesc în risc de sărăcie și de excluziune socială (35.8%), potrivit Eurostat. La copii, situația stă și mai grav, cu un procent de 41.5%. În mediul rural sărăcia din rândul copiilor ajunge la extrem: unu din zece copii se duce seara flămând la culcare.• 56% dintre elevii care termină clasa a VIII-a nu ajung la liceu din cauza lipsei de bani;• unu din patru copii nu este ajutat de nimeni ca să facă temele acasă;• unu din patru copii nu are acces întotdeauna la rechizitele de care are nevoie la școală;• 17% dintre copii parcurg peste opt km zilnic pe jos ca să ajungă la școală;• 8% dintre copii lipsesc uneori sau întotdeauna de la şcoală pentru că se duc să muncească.Datele World Vision România mai arată că 38% dintre părinţii din mediul rural cumpără mai puţine cărţi pentru copii ca să facă economie pentru alimente, îmbrăcăminte și alte nevoi de bază. Însă nici în afara familiei accesul la cărți nu este încurajator. Șase din zece școli de la sate nu au bibliotecă, față de două din zece școli din mediul urban, potrivit ultimelor date oferite de Ministerul Educației.Copiii din satele României nu se simt în siguranță nici în familie, dar nici la școală. Aproximativ 80% dintre copiii abuzați sexual sunt fete, conform unui sondaj desfăşurat de World Vision România în 2020 pe un eşantion de 1.600 de respondenţi. În același timp, mai mult de unul din trei părinți recunoaște că țipă la copii, iar 11% spun că îi scutură sau îi zgâlţâie pe copii. Totodată, 71% din tineri afirmă că violenţa este prezentă în școală.