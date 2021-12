Ministrul Muncii: De la 1 ianuarie salariul minim pe economie va fi de 2.550 de lei

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat joi că salariul minim pe economie va fi, de la 1 ianuarie 2022, de 2.550 de lei.





Salariul minim pentru 2022 stabilit la 2.550 lei brut este o măsură ce se află deja în vigoare, din luna octombrie.



Reprezintă o creștere de 10,8% comparativ cu cel din prezent, conform hotărârii publicate în Monitorul Oficial.



O persoană plătită cu salariul minim va primi în mână 1.524 lei, adică cu 138 lei mai mult.





„Salariul minim pe economie, de la 1 ianuarie, va fi de 2.550 de lei. De asemenea, vă informez că am discutat cu premierul şi am discutat şi în coaliţie, voi convoca un Consiliu Naţional Tripartit pentru o primă întâlnire cu noul Guvern, pentru că ne dorim şi îmi doresc foarte mult ca dialogul social să fie într-adevăr dialog social, iar dialogul cu partenerii sociali, şi mă refer la patronate şi la sindicate, să fie într-adevăr un dialog”, a spus Budăi într-o conferinţă la sediul PSD, potrivit Agerpres.

„Marţi am avut o deplasare la Craiova, unde am avut o întâlnire cu industria ospitalităţii. Deja am convocat Inspecţia Muncii la minister să lucrăm asupra unor măsuri pe care dumnealor le-au cerut. I-am informat şi au fost bucuroşi să afle că avem un proiect prin care să acordăm voucherele de vacanţă şi pe anul 2022”, a menţionat Budăi.









El a adăugat că îşi doreşte un dialog constant cu patronatele şi sindicatele, pentru că doar din acest dialog „pot ieşi măsuri bune”.