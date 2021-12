Tech talks la Adobe România: schimburi de idei și o comunitate care se dezvoltă continuu

Articol susținut de Adobe

O serie de evenimente dedicată inginerilor seniori, cu experiență,ingineri și manageri din Adobe România pentru a prezenta diverse produse dezvoltate în București, tehnologiile folosite și detalii despre echipele existente în companie.Evenimentul are ca scop, pe lângă prezentarea celor mai noi proiecte din România, deschiderea unui dialog direct cu participanții din fiecare ediție. Aceștia pot pune întrebări și pot schimba idei direct cu angajații companiei.Cei care doresc să facă cunoștință cu colegii Adobe România, pot urmări pagina de Meetup.com unde vor fi notificați despre organizarea evenimentelor viitoare.Comunitatea BDevOps (Bucharest DevOps Hackers Meetup) a fost lansată în 2016 printr-o serie de întâlniri centrate în jurul unor subiecte tehnice, cum ar fi: infrastructură de tip cloud, containerizare, big data și scalabilitate, open source, practici recomandate și noi tendințe în materie de tehnologie.La aceste întâlniri, inițial organizate în sediul Adobe România, iar din martie 2020 online, participă în medie 70 de persoane, fiind bineveniți atât începătorii, cât și persoanele mai avansate în domeniu.Pe parcursul întâlnirii, ingineri și manageri ai Adobe România sau alți invitați externi prezintă conținut bazat pe povești de succes în folosirea anumitor tehnologii. Este încurajată interacțiunea dintre membrii comunității: subiectele prezentate sunt deschise pentru întrebări (cele mai interesante fiind premiate cu cărți), de asemenea există și oportunitatea de socializare în afară prezentărilor propriu-zise.Până în prezent comunitatea a adunat peste 2.600 de membri pe pagină de Meetup.Cu cea mai nouă comunitate din Adobe România, Stories of the Web, angajații din București încearcă să aducă mai aproape ingineri software orientați pe tehnologii web din întreagă țară. În cadrul întâlnirilor și al evenimentelor sunt abordate teme din zona de Javascript, Web Components, Accesibilitate, Internaționalizare și multe altele care sunt esențiale pentru o experiență de calitate în browser.Prezentatorii din partea Adobe împreună cu participanții acestor evenimente explorează împreună proiecte care mai de care mai ambițioase, ce duc web-ul la următorul nivel. Cei care își doresc să împărtășească o poveste de succes din proiectele lor, pot lua legătură direct cu administratorii acestei comunități prin https://www.meetup.com/stories-of-the-web/ și pot deveni speakeri într- unul din evenimentele "Stories of the Web".Echipele Adobe România lucrează la produse Adobe de top și folosesc tehnologii de ultimă generație. Concepte precum machine learning, AI, big data și cloud sunt utilizate zilnic pentru a crea și îmbunătații produse cu impact global. Cultura organizației și beneficiile oferite membrilor echipei plasează Adobe în topul celor mai doriți angajatori și al companiilor cu cei mai fericiți angajați. Mai multe detalii despre oportunitățile de carieră și pozițiile deschise în Adobe România, aici