A sosit Cyber Monday: LINK Academy vă oferă 2 programe la preț de 1

Articol susținut de LINK Academy

Dacă vă înscrieți astăzi, obțineți două programe la preț de unu.

dacă combinați programele Web Design + Print & Graphic Design, veți deveni designerul care poate crea soluții complete și pentru online, și pentru offline;

dacă combinați Frontend JavaScript Development + PHP Web Development, veți deveni un programator front-end și back-end foarte căutat;

dacă alegeți Microsoft Administration + Network Administration, veți dobândi cunoștințe pentru administrarea celor mai răspândite sisteme de operare;

Python Development + Java Development vă aduce combinația de cunoștințe pentru două cele mai populare limbaje de programare din zilele noastre…

Fie ca această zi de luni să fie începutul noii voastre cariere.Foarte mulți utilizatori au profitat de oferta de Black Friday organizată de LINK Academy , iar această instituție, unde de câțiva ani se școlarizează experți IT de calitate, anunță că încă nu este târziu să vă alăturați lor, și asta în condiții inedite:Astfel, datorită acestei oferte, toți cei care se înscriu pentru școlarizare, pe lângă programul ales, vor putea frecventa anul următor încă un program online la alegere, complet gratuit.Mulți oameni se gândesc să înceapă o carieră în IT, dar ezită din cauză că nu sunt siguri în privința domeniului sau amână așteptând momentul potrivit. Deși orice moment este unul potrivit pentru dobândirea cunoștințelor profitabile, acum este cel mai bun moment să începeți școlarizarea la LINK Academy.În loc să fie doar un alt început al săptămânii de lucru, fie ca această zi de luni să fie într-adevăr începutul a ceva nou. Profitați de această ofertă unică și înscrieți-vă imediat!Deși majoritatea cursanților de la LINK Academy își găsesc un job încă din timpul școlarizării sau imediat după finalizarea programului, mulți dintre ei continuă să frecventeze programe noi. Motivul este unul simplu:Unul dintre imperativele succesului în lumea IT este și pregătirea pentru perfecționare continuă. Cunoașterea diferitor limbaje de programare sau îmbinarea domeniilor de IT compatibile vă vor deschide ușa pentru numeroase joburi și vor influența semnificativ creșterea câștigului vostru. Astfel, de exemplu, un designer grafic care deține și abilități suplimentare din domeniul designului 3D, are șanse mult mai mari să-și găsească un job. De asemenea, programatorii JavaScript care se perfecționează și ca programatori PHP, devin în același timp și experți front- end, și back-end, motiv pentru care și câștigul lor crește semnificativ.Dacă v-ați gândit la o carieră în IT și care sunt cele mai bune cunoștințe pe care este bine să le asimilați, dar nu sunteți siguri ce combinație este potrivită pentru voi, LINK Academy vă recomandă următoarele:Indiferent dacă alegeți una dintre aceste combinații sau vă creați una personală, un lucru este sigur: sectorul IT este unul dintre cele mai dezvoltate din țara noastră și din lume, câștigurile le depășesc și de câteva ori pe cele din alte sectoare și se ajunge la un job fără să așteptați.Această ofertă durează DOAR ASTĂZI, 29.11, PÂNĂ LA ORA 23:59Școlarizarea la LINK Academy se desfășoară sub patronajul uneia dintre cele mai de succes universități din lume – Cambridge University, dar care a fost recunoscută și de către marile companii internaționale, precum Microsoft, Adobe, Zend, Autodesk, Oracle etc., motiv pentru care, după aceasta, puteți alege dacă veți lucra în țară sau în străinătate.Cursurile abundă de practică și vă permit ca, cu ajutorul profesorilor cu experiență și al experților IT de succes, să încercați imediat să aplicați în circumstanțe reale cele învățate. Programele pot fi frecventate în mod tradițional – în săli de clasă cu cel mai modern echipament, sau online - prin intermediul platformei unice pentru studiu la distanță, iar toți cursanții LINK Academy sunt de acord cu un singur lucru: indiferent de programul ales, rentează.Oferta Cyber Monday în care obține 2 programe la preț de 1 ține doar astăzi, 29.11, până la ora 23:59 - înscrieți-vă și profitați de această ofertă inedită! Articol susținut de LINK Academy