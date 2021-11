VIDEO Mini-protest al societății civile pe holul Parlamentului: ”Suntem aici, cu ochii pe voi!”

Câteva persoane, printre care și Marian Rădună de la ONG-ul Geeks for Democracy, au desfășurat un baner galben-roșu (culorile PNL și PSD), pe care scria ”Tot voi?””Am venit să spunem că suntem aici, că în România societatea civilă are o voce, pe care vrem să o auziți. Ieri am lansat un manifest al societății civile, suntem aici, cu ochii pe voi”, a spus una dintre protestatarele care ținea banner-ul.Cei trei s-au așezat apoi pe jos, ținându-se unul de altul, lângă intrarea către plen: ”Este dreptul nostru să protestăm”. Zeci de organizații civice și personalități publice au trimis miercuri un manifest în care acuză puterea actuală că în ultimele luni a orchestrat o mineriadă politică: Ca și atunci, sunteți pe cale să distrugeți exact combustibilul esențial al unei națiuni: speranța, cea care ne-a ținut sute de zile la rând în stradă, cea care ne-a îngăduit să credem în România europeană".