„Mamele pot face Rai sau Iad pentru cei de lângă ele”. Povestea emoțională din spatele La Primul Bebe- una dintre „cele mai de impact 100 comunități online din lume”

Nevoia de schimbare și consecințele sale

2.400.000 de euro strânși pentru dotarea sau renovarea secțiilor de pediatrie, neonatologie sau a maternităților din România

O premieră în România: un sistem de sprijin la nivel național pentru proaspetele mame

„Mamele pot face Rai sau Iad pentru cei lângă care stau”

Realizări concrete pe 2021

În România, lucrurile se mișcă greu, iar neîncrederea oamenilor în sistem și autorități transformă societatea noastră într-una divizată și sceptică la orice factor de bine. Alături de o listă aproape nesfârșită de minusuri, există totuși excepții care ne demonstrează cum solidaritatea și umanitatea au forța necesară de a schimba ceva.Atena Boca este o mamă care a reușit să formeze o comunitate online implicată activ în schimbarea țării noastre - „ La primul bebe ”. Scopul acestui grup este acela de a sprijini informațional și emoțional gravidele și mamele din România, în primii patru ani după naștere, iar activitatea acestuia transcede granițele virtualului și inițiază campanii umanitare concrete care aduc un plus de bine în sistemul nostru medical și social.Comunitatea „La primul bebe”. FOTO: Arhiva personalăÎn 2012, Atena Boca a devenit mamă pentru prima oară și s-a simțit copleșită de noul rol. Și-a dorit un spațiu unde să se simtă înțeleasă și să discute liber despre problemele sale, așa că a creat un grup de Facebook cu alte zece mame.Grupul nu a fost privat, așa că în scurtă vreme, numărul femeilor care li s-au alăturat a fost de ordinul sutelor. În prezent, comunitatea „La primul bebe”, transformată ulterior și într-un ONG, are peste 215.000 membri care activează în toate județele țării, prin grupuri județene LaPrimulBebe.„În 2012 eram în cel mai mare punct de dezechilibru emoțional al vieții mele, imediat după nașterea primului copil. Ce nu știam atunci este că mă aflam de fapt și în punctul celei mai profunde schimbări, celei mai autentice versiuni de până atunci și că de abia de atunci voi începe să-mi găsesc sensul personal și profesional”, spune Atena.Nu simte, așa cum îi spun mulți, că „a avut succes peste noapte cu ideea ei”, ci că succesul a venit după cinci ani de muncă zi de zi, seară de seară, fără excepție, fără vacanțe, fără weekend-uri în care să nu fi pus energie și efort în acest proiect.În 2018, comunitatea pe care ea a creat-o a devenit singura comunitate din România premiată de Facebook USA și numită una dintre cele mai de impact 100 de comunități online din lume.Bursa Facebook Community Leadership Program 2018 a însemnat un an de training la cel mai înalt nivel alături de echipa Facebook, în tot ceea ce înseamnă comunități online, lucru care a ajutat-o și mai mult să-și ducă misiunea la un alt nivel.La câteva luni după deschiderea grupului de Facebook, Atena Boca a creat prima licitație umanitară pentru a ajuta un bebeluș bolnav, care avea nevoie de un transplant. În doar o săptămână, comunitatea a strâns 5000 de euro, sumă care i s-a părut foarte mare la acea vreme.Copilul avea doar 1% șanse de supraviețuire, așa cum au spus medicii, dar datorită grupului, acum viața lui este una normală și bună. „I-am înțeles imediat potențialul de creștere și de impact, dar mă aflam atunci într-o perioadă a vieții mele în care prioritar era să mă reconstruiesc ca om, să-mi găsesc din nou echilibrul”, explică Atena.Antreprenoarea, care a renunțat la o carieră în imobiliare într-o multinațională pentru a se dedica acestei cauze, a reușit să se pună din nou pe picioare, iar motivația de a face bine a transformat-o într-un lider al schimbării.LaPrimulBebe organizează două campanii umanitare pe an, care durează șase zile fiecare, iar până acum a reușit să strângă suma de 2.400.000 de euro, bani folosiți pentru dotarea sau renovarea secțiilor de pediatrie, neonatologie sau a maternităților din toată țara.„Pe durata a șase zile, comunitatea care a ajuns la mai mult de 220.000 de membri strânge peste 250.000 de euro”, explică Atena Boca. În plan concret, de două ori pe an, ONG-ul face strigare de proiecte și pe baza a mai mult de zece criterii de selecție, ajunge la o listă foarte scurtă care este atent verificată.„Mergem în locul în care simțim că impactul nostru poate fi cel mai valoros. Ne dorim foarte tare să ajutăm mediile în care oamenii sunt minunați, în care medicii își doresc schimbare. Au fost și situații în care oamenii au spus că nu sunt interesați de schimbări și am înțeles repede că omul chiar sfințește locul. Și, din fericire, sunt mulți astfel de oameni”, adaugă ea.Creatoarea comunității online mărturisește că, de multe ori, oamenii văd rezultatul unei campanii și încearcă să înțeleagă cum de un grup poate să strângă astfel de sume în „doar” șase zile.Realitatea, explică ea, este că pentru aceste șase zile, echipa ei oferă oamenilor din comunitate sprijin constant, zi din noapte, în grupurile de Facebook LaPrimulBebe.„Mamele și tații noștri participă în campaniile noastre, de cele mai multe ori, în semn de recunoștință pentru tot binele pe care îl primesc, vreme de un an sau mai mulți. Umanitatea unește întotdeauna, iar licitațiile noastre sunt un spectacol extraordinar de umanitate”, subliniază Atena.În urmă cu trei ani, în timpul bursei câștigate la Facebook, Atena se afla în birourile companiei din Silicon Valley, când cineva din managementul rețelei sociale i-a spus: „deci ce faci tu de fapt este să creezi un sistem național de sprijin pentru mame, care nu există în țara voastră încă.”I-a plăcut ceea ce a auzit, pentru că era adevărat - România nu avea niciun sistem de sprijin pentru mamele aflate la început de drum. Întoarsă acasă, și-a dorit să creeze o inițiativă cu mult mai multă greutate și substanță.Alături de echipa ei, Atena a gândit un sistem pe trei piloni care se adresează, în primul rând, educării și sprijinului emoțional al mamelor care au acces la un telefon. Așa a luat naștere cel mai complex program de puericultură din România, numit BebeBunVenit.ro Aici vei descoperi 26 de ore video transferate în 210 episoade scurte și informative, realizate de specialiști în domeniu, care oferă tot ce are nevoie să știe o gravidă și o mamă în primul an după naștere.Caravana BebeBunVenit vine în ajutorul mamelor din zonele defavorizate Pilonul doi al programului de sprijin național este dat de Caravana BebeBunVenit, destinat mamelor din zonele cu cea mai mare mortalitate infantilă din România. Ele sunt ajutate cu proiecții educative și haine de iarnă pentru bebeluși.„Am ajuns la aproape 150 de gravide și proaspete mame din aceste zone și sperăm ca niciun bebeluș nu va fi pierdut în primul an de viață. Momentan ne concentram pe județul Călărași, care ani la rând a fost pe primul loc în topul mortalității infantile din Uniunea Europeană. Ne axăm pe zonele din acest top, primele locuri fiind din România”, precizează Atena.Mamele din aceste zone ale țării noastre, explică ea, se confruntă cu sărăcia și lipsa informării. Din păcate, mulți bebeluși mor din cauza lipsei controalelor din perioada sarcinii și din lipsa unei educații despre îngrijirea lor.Spre exemplu, continuă Atena, informații precum: un bebeluș sub trei luni nu se ține cu febră acasă nici măcar o zi sau faptul că bebelușii sub un an pot muri din cauza deshidratării provocate de diaree.Atena Boca povestește despre cum, atunci când a intrat în contact cu aceste mame, prejudecățile i-au fost anulate.„Am crezut că mamele din aceste zone nu sunt neapărat interesate de informații, având de-a face zi de zi cu lupta pentru supraviețuire. Am greșit. În fiecare cămin cultural în care am strâns gravide din aceste zone, am găsit mame avide de informații, de mai bine. Pline de iubire, de griji, de apăsări. Și extraordinar de bucuroase de o vorbă bună, de o încurajare”, susține ea.Pilonul trei este dat de o serie de campanii de conștientizare, numite Vizibilitate pentru Nevoile Mamelor, duse la nivel național, unde multe personalități populare de la noi au ajutat să dea mesajul mai departe.Odată cu această comunitate, de-a lungul timpului, Atena Boca a învățat despre mamele din România că acestea au o imensă nevoie de a fi văzute, auzite și valorizate.„Am învățat că viitorul stă în brațele mamelor care astăzi sunt umilite, puse să aștepte la cozi cu bebeluși în brațe sau când sunt gravide, jignite pe treceri de pietoni atunci când trec prea încet cu bebelușii lor în cărucioare”, spune ea.La nivel de societate, Atena vede un dezechilibru prin faptul că se glorifică doar o zi pe an acest statut, pe 8 martie, iar atunci, doar cu vorbe. „Soluția este să conștientizăm cu toții ce nevoi are o mamă la început de drum și să știm în ce moduri o putem sprijini. Pentru că atunci când unei mame nu-i este bine, nici copilului și nici familiei nu-i este bine. Din păcate, în România, mai niciunei mame nu-i este bine”, adaugă antreprenoarea.Cât despre lecțiile pe care le-a învățat despre mame în pandemie, Atena vorbește despre puterea lor: „Ele pot face Rai sau Iad pentru cei lângă care stau, atât de multă putere au.”În ceea ce o privește pe ea, rolul de lider, femeie influentă și mamă, este copleșitor doar într-un singur sens: „simt nevoia să dovedesc că sunt o mamă foarte bună, ceea ce în mod evident nu sunt.”Uneori se teme și de judecata oamenilor, dar își spune mereu că ei știu că munca la acest proiect este tocmai din perspectiva mamei care nu știe tot, nu face bine tot și care greșește mereu.„În rest, nu simt că sunt responsabilă să salvez lumea întreagă, nu am cum. Pot însă să-mi fac partea, cu onestitate și autenticitate”, adaugă ea.Bilanțul anului 2020 a fost unul generos pentru comunitatea LaPrimulBebe, iar aproape de finalul lui 2021, faptele concrete își spun încă o dată cuvântul.Au reușit să finalizeze și să dea în folosință Secția de Neonatologie a Spitalului Județean Râmnicu Vâlcea , iar odată cu prima campanie realizată anul ăsta și fondurile strânse, au achiziționat aparatură foarte importantă și necesară salvării de vieți pentru secția de terapie intensivă neonatală a Spitalului județean Sibiu.A doua campanie este deja în rol, iar fondurile strânse vor fi folosite pentru o secție de pediatrie din țară. Mai mult, comunitatea a organizat și evenimente educaționale pentru părinții din grup, pe care în pandemie le-a transferat în online, și astfel 15 mii de părinți au putut să le urmărească din confortul casei lor.Programul BebeBunVenit a ajuns la mii de femei care abia au devenit mame, iar caravanele BebeBunVenit au continuat să ajute mame și bebeluși mai puțin norocoși.În 2022, Sistemul Național de Sprijin pentru mama va fi extins și va ajunge în cât mai multe locuințe din țară.„Misiunea LaPrimulBebe este ca fiecare român să devina conștient de nevoile emoționale ale unei mame în primii ani după naștere. Toate proiectele noastre au ca scop final acest lucru”, încheie Atena Boca.