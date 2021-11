Valeriu Gheorghiță, mesaj la un an de la preluarea funcției de coordonator al campaniei de vaccinare anti-Covid: M-am întrebat dacă aș mai accepta această responsabilitate enormă? Răspunsul a fost fără ezitare...

„Azi se împlinește un an de la desemnarea mea în calitate de Președinte al Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19! Am fost onorat și pe deplin conștient de responsabilitatea care mi-a fost încredințată! În tot acest timp am fost dedicat acestui demers, m-am implicat cu toată priceperea mea în organizarea campaniei de vaccinare care a debutat fix la 5 săptămâni de la numirea mea, adică pe 27 decembrie 2020!”, a transmis Valeriu Gheorghiță în mesajul ce a fost postat sâmbătă seară pe pagina oficială de Facebook a CNCAV, RO Vaccinare „Am avut câteva repere importante în toată activitatea de până acum: transparență, onestitate, decizii bazate de date științifice, echilibru, deschidere spre dialog și comunicare cu toți cei implicați în implementarea strategiei de vaccinare, empatie și înțelegere față de ezitările și preocupările oamenilor”, continuă el.Valeriu Gheorghiță mai scrie că, „acum, după atâta timp, m-am întrebat cu onestitate, dacă aș putea da timpul înapoi, oare aș mai accepta această responsabilitate enormă? Răspunsul a fost fără ezitare DA, deși nu este deloc ușor... ba dimpotrivă! Dar mi-au venit în minte două citate geniale care m-au inspirat în cazul acesta, și anume: „Există un singur mod de a evita critica: fă nimic, spune nimic și fii un nimic” - Aristotel; „Când obosești, învață să te odihnești, nu să renunți” - Banksy”.În final, Valeriu Gheorghiță le mulțumește „celor dragi din familie care încă mă mai sprijină”, „colegilor din CNCAV alături de care am depășit toate provocările din acest an” și - nu în ultimul rând, spune el - „îi mulțumesc domnului președinte Klaus Iohannis pentru încrederea și suținerea acordate în coordonarea campaniei de vaccinare!”.