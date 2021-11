Digitalizarea afacerilor, cybersecurity, agricultură spațială, inginerie neuronală, dispozitive medicale inspirate din Gaming, prezentate la GoTech World 2021

Parteneriat media

Wieger Wamelink, Ecologist și Fermier Spațial la Wageningen University & Research (WUR)

Dr. Newton Howard, Profesor de Neuroștiință Computațională la Universitatea Oxford

Haiyan Zhang, Chief of Staff la Xbox (Microsoft Gaming)

Dan Kaufman, Senior Director of Engineering Head of ATAP & Chief Privacy Officer for Hardware Products la ATAP Google

Cea de-a 10-a ediție a celui mai mare eveniment de business din domeniul IT&Digital, din Europa Centrală și de Est,, a avut loc săptămâna trecută, pe 10 și 11 noiembrie, online, pe platforma MyConnector.ro.Pe celeîn diverse domenii de business au susținutLa aceste sesiuni au participatdinaparținând de domenii precum IT, Marketing, E-Commerce, Banking și Servicii Financiare, Telecomunicații, Auto, Retail, Comerț, FMCG, Producție, Energie, Administrație, Servicii, etc. și din toate verticalele de business.La deschiderea evenimentului au participat alături de, Project Manager GoTech World,, Președintele Autorității pentru Digitalizarea României,, Președinte al Comisiei de IT și Comunicații din Camera Deputaților și, CIO ING Bank România.Aceștia au discutat, printre altele, despre prioritățile pe care le au autoritățile statului pentru mediul românesc de business, precum menținerea facilităților pentru companiile IT, creșterea numărului de specialiști în domeniu sau crearea unui cadru legislativ care să sprijine start-up-urile și inovația.„Anul 2021 a marcat o dublă aniversare: zece ani de la primul eveniment GoTech World și zece ani de la lansarea aplicației mobile ING Home’Bank, după ce platforma a fost lansată pentru prima dată acum 15 ani. Astăzi, avem 26 milioane de autentificări în Home’Bank pe lună, iar 95% dintre acestea provin de pe telefonul mobil. Peste 80% dintre clienții ING persoane fizice folosesc exclusiv aplicația mobilă pentru operațiunile lor bancare. Aplicația de internet banking a fost unul dintre subiectele principale ale vorbitorilor noștri pe scenele GoTech din acest an.După cum spuneam în prezentarea mea de la începutul evenimentului, cea mai importantă monedă a noastră este încrederea clienților și lucrăm într-o industrie unde digitalizăm această încredere. Așa că, în paralel cu promovarea strategiei noastre digitale, anul acesta am continuat să vorbim despre securitatea cibernetică și la eveniment, în completarea campaniilor de informare și educare realizate pe toate canelele băncii, dar și pe cele ale partenerilor noștri.”, a explicat Răzvan Sighinaș, Chief Information Officer ING Bank România.Secretarul General Adjunct NATO,, a subliniat importanța securității cibernetice într-un moment în care noile tehnologii transformă lumea cu o viteză foarte mare, subliniind totodată și importanța deosebită pe care o are strategia de inteligență artificială a Alianței.“Doresc să subliniez importanță standardului ridicat al Alianței, atunci când vine vorba despre utilizarea responsabilă și în siguranță a datelor și a inteligenței artificiale. Spre deosebire de alți actori care dezvoltă și implementează noile tehnologii, însă iau în calcul foarte puțin, sau deloc drepturile omului și drepturile internaționale, NATO se preocupă, de asemenea, de stabilirea unor norme clare de utilizare responsabilă a inteligenței artificiale”, a declarat, în deschiderea sesiunilor de pe Scena Cybersecurity.Noutatea acestei ediții a fostAici, moderatorul Eduard Dumitrașcu, Președintele Asociației Române pentru Smart City, a dezbătut, împreună cu invitații săi internaționali și locali, subiecte de actualitate în domeniul orașelor inteligente, precum: situația orașelor inteligente din România; automatizarea operațiunilor civice; automatizarea serviciilor publice private și de Stat; mijloacele și sistemele inteligente de transport public și privat din cadrul marilor orașe; energia regenerabilă din cadrul orașelor.Printre cele mai interesante sesiuni susținute de către invitații internaționali ai GoTech World 2021 se numără:Wieger a explicat în detaliu cum vom putea supraviețui în viitor în spațiu, făcând agricultură pe alte planete. Studiile sale de caz prezentate au fost despre creșterea plantelor pe Marte și Lună, unde, știm cu toții, mediul natural nu permite supraviețuirea organismelor cunoscute pe Pământ. Rezultatele studiilor au arătat că, în anumite condiții și cu ajutorul tehnologiilor de ultimă generație, pe Marte sau Lună, se poate crește porumb, fasole sau roșii cherry.Dr. Newton a prezentat puterile neexploatate ale creierului uman și ultimele cercetări din domeniul neurotehnologiei, explicând cum, în viitorul nu foarte îndepărtat vom putea controla aparatele din viața noastră cu numai propriul nostru gând.Haiyan este designer de produs și folosește abilitățile sale, concepte din Gaming și tehnologia pentru a îmbunătății viața persoanelor ce suferă de anumite dizabilități sau boli incurabile, precum parkinson. Ea creează dispozitive medicale ce transformă anumite practici zilnice în cazul bolnavilor incurabili, dintr-un chin, într-o activitate plăcută. Un astfel de exemplu este un aparat ce ajută la respirație și, cu fiecare utilizare, pacientul câștigă puncte, depășește niveluri, primește bonificații la jocul video preferat, sau participă la adevărate curse cu mașini de jucărie.Un alt exemplu, care, cu siguranță se va putea folosi în curând la scară largă, este un smartwatch ce controlează tremurul mâinii la bolnavul de parkinson. În exemplul său, Haiyan a prezentat o pacientă aflată într-un stadiu avansat al bolii care, cu ajutorul acestui dispozitiv, își trăiește visul, acela de a desena de mână.Haiyan are și o emisiune difuzată la BBC, Big Life Fix, emisiune unde prezintă cu lux de amănunte aceste inovații.Dan a prezentat la GoTech World care este viitorul nu foarte îndepărtat al fashion-ului internațional, reprezentat de hainele inteligente. Tehnologia a depășit barierele informației și a intrat în viața noastră de zi cu zi. Pe lângă cele 9 scene, la GoTech World 2021, participanții au putut vizita Zona Expozițională, interacționând cudintresaudin România, companii care și-au prezentat cele mai noi soluții și programe ce contribuie semnificativ la digitalizarea și automatizarea afacerilor, indiferent de domeniul de activitate.