Sondaj MedLife: Peste jumătate dintre românii din mediul urban au amânat vizita la medic din cauza pandemiei. Principalele motive fiind frica și amânarea urgențelor medicale

MedLife anunța rezultatele celui mai recent sondaj despre comportamentul românilor în privința mersului la medic în timpul pandemiei și a prevenției în sănătate, motivele pentru care au fost la medic în ultimele 18 luni și atitudinea față de importanța unui abonament individual de sănătate.





• 26% dintre românii din mediul urban au recunoscut că nu și-au făcut niciodată un set de analize medicale;

• 58,9% dintre respondenți și-au amânat vizita la medic din cauza pandemiei;

• doar 44% dintre respondenți și-au făcut un set de analize în ultimele 12 luni;

• 44% dintre respondenți au un abonament de sănătate la o clinică privată;

• Pentru a facilita accesul românilor la servicii medicale în scop de prevenție, monitorizare, diagnosticare și tratament, MedLife a lansat abonamentele individuale de sănătate, pentru adulți și copii.



Sondajul a fost realizat în perioada 05-10 noiembrie 2021, pe un eșantion de 504 respondenți din mediul urban, utilizatori de internet, cu vârste cuprinse între 25 și 55 de ani, 53.8% dintre respondenți, având în gospodărie copii cu vârste sub 18 ani.



Contextul pandemic i-a făcut pe români să-și amâne vizitele la medic



Datele analizate arată că mai mai mult de jumătate dintre respondenții participanți la sondajul online obișnuiau să meargă de câteva ori pe an la medic înainte de pandemie, cu un procent de 50.8%. Dintre aceștia, 79% mergeau la medic înainte de 2020 în mod special pentru controale de rutină și analize de sânge.



Contextul pandemic, însă, a schimbat comportamentele românilor în ceea ce privește vizitele la medic. Speriați de implicațiile și repercusiunile aduse de pandemie, mai mult de jumătate dintre respondenți au declarat că și-au amânat vizitele la medic în ultimele 12 luni. Profilul celor care au amânat să meargă la medic pe timpul pandemiei este conturat în special de femei (60%) cu vârste cuprinse între 35-44 de ani (65%) cu educație medie (65%).

Întrebați care sunt principalele motive pentru care și-au amânat vizitele la medic, frica și lipsa unei urgențe medicale (77%) i-au ținut departe pe români de medic încă de la debutul pandemiei.



Rezultatele sondajului mai arată că doar 44% dintre respondenți și-au făcut un set de analize în ultimele 12 luni, aspect care confirmă reticența pe care o au românii în ceea ce privește prevenția, mai ales într-un context epidemiologic acut. Mai mult decât atât, 26% dintre participanții la studiu au declarat că nu și-au făcut niciodată un set de analize medicale.



Nevoia de adaptare la contextul pandemic a creat o premisă favorabilă pentru utilizarea serviciilor de telemedicină



Pandemia a arătat că este foarte important să ai medicul la un telefon distanță, iar acest lucru a contribuit la adoptarea telemedicinei și în România. În această perioadă, 1 din 3 români au apelat la servicii medicale în regim online. Deși 30% dintre respondenții intervievați au declarat că au apelat în această perioadă la consultații online sau prin telefon, majoritatea românilor încă preferă să meargă fizic la medic în perioada următoare.



Prevenția, un instrument eficient



În contextul în care activitatea spitalelor publice s-a concentrat, în mare parte, pe infecția COVID-19, românii s-au îndreptat către sistemul privat de sănătate pentru analize și investigații, abonamentul medical devenind o soluție tot mai căutată. Datele sondajului arată că, în prezent, 4 din 10 respondenți au deja un abonament de sănătate, individual sau prin intermediul companiei unde lucrează. Motivele pentru care românii au ales sau ar alege un abonament medical țin de rapiditatea serviciilor, calitatea acestora, dar și compensarea sistemului public de sănătate. Astfel:

• peste jumătate dintre respondenți au declarat că abonamentul medical le oferă acces mai ușor și rapid la servicii medicale;

• calitatea serviciilor medicale și dotările tehnologice înalte reprezintă un beneficiu pentru jumătate dintre respondenți;

• o treime ar alege un astfel de abonament pentru echipa medicală și pentru atitudinea față de pacienți;

• o treime ar alege un abonament la o clinică privată pentru reducerile la diverse servicii medicale;

4 din 10 români își doresc aceste pachete ca pe o alternativă la sistemul public de sănătate.



Mai mult decât atât, aproape 80% dintre participanții la sondajul online consideră util un abonament medical chiar și pentru copii.



„Experiența ne-a arătat că prevenția este întotdeauna mai ieftină decât tratamentul și că, de fapt, cel mai scump lucru este să nu ai grijă de sănătatea ta și a celor dragi mai ales într-un context atât de apăsător . Abonamentul medical este un instrument extrem de eficient, în special, în scop de prevenție și monitorizare. După ce am extins la scară largă acest tip de serviciu la nivelul companiilor, acum venim mai aproape de români cu abonamente individuale pentru adulți și copii pentru a răspunde unor nevoi specifice. Fie că vorbim despre prevenție, fie că vorbim de monitorizarea unei boli cronice sau de investigații necesare în context COVID, toate acestea pot fi accesate în condiții preferențiale prin intermediul abonamentelor individuale. În plus, pe lângă accesul rapid și continuu la servicii, specialități medicale și la tehnologie de top, există avantajul unei vaste acoperiri la nivel național, MedLife fiind operatorul cu cea mai extinsă rețea din România, cu prezență în peste 25 de orașe mari și medii“ a declarat Mihai Marcu, CEO și Președinte MedLife Group.



Abonamentele individuale RESPECT și GRIJĂ, lansate de MedLife oferă clienților asistență medicală minut cu minut, acces la mii de medici, în sute de clinici, hiperclinici și spitale, reduceri la investigații de specialitate și consultații gratuite.