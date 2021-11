[P] Pampers continuă să susțină lupta bebelușilor născuți prematuri și donează, încă din 2018, scutece Pampers Preemie Protection, special create pentru copiii născuți prematur

Pielea unui bebeluș prematur poate fi de până la două ori mai subțire decât cea a bebelușilor născuți la termen, lăsându-l vulnerabil față de lumea din jur. Deoarece pielea unui copil prematur este atât de sensibilă, fiecare atingere este cu atât mai importantă.„Cred uneori că nici eu, mamă de gemene născute prematur, nu înțeleg exact cât de greu trebuie să fie pentru părinții care trec prin spitalizarea îndelungată a nou-născutului lor în perioada actuală a pandemiei. Auzindu-le poveștile sau citindu-le mesajele, pot doar să îmi imaginez prin ce trec. Eu am resimțit ca pe un zid peretele de sticlă al incubatorului și mă întreb cum ar fi fost să mă despartă de puii mei nu numai o sticlă, ci pereți de zidărie și beton, coridoare, uși, reguli, proceduri noi, teamă. După aproape 10 ani lucrând în Asociația Unu și Unu am înțeles însă cât de puternici sunt acești copii, cât potențial au pentru a recupera, și ce frumos înfloresc atunci când sunt îngrijiți de marea lor familie: cadrele medicale, părinți, bunici, toată comunitatea din jurul lor!”, a menționatÎncă din 2018, Pampers donează către cele mai mari maternități din România scutece Pampers Preemie Protection, cu o mărime de 3 ori mai mică decât cea a unui scutec normal de nou-născut, astfel încât micii luptători să se bucure de o atingere extra delicată, care să le permită creșterea și dezvoltarea. Aceste scutece nu se comercializează în România, fiind folosite doar pe perioada spitalizării bebelușilor (până în momentul în care aceștia sunt în afara oricărui pericol și sunt pregătiți să fie preluați de părinți acasă).„Suntem și anul acesta alături de micii luptători prin donația de scutece, atât de necesară bebelușilor născuți înainte de termen. Trupurile lor firave au nevoie de o atingere extra delicată, care să le permită o dezvoltare sănătoasă și armonioasă. Doar împreună putem face lumea bebelușilor un loc mai bun și credem că e rolul nostru să ne folosim cunoștințele și resursele pentru a-i ajuta pe cei mai mici dintre luptători”, spuneÎn plus, anul acesta, cu ajutorul părinților din România, Pampers a strâns numeroase mesaje de încurajare și susținere a micilor luptători. Mesajele sunt expuse pe ecranele din zona centrală și din apropierea maternităților din București, respectiv pe ecranele TV din interiorul maternităților, astăzi, 17 Noiembrie, de ziua Internațională a Prematurilor.La Pampers, credem în puterea de a lucra împreună - cu părinții, experții și partenerii noștri valoroși - pentru a face lumea bebelușilor mai bună, astăzi și în viitor. De aceea, de mai bine de 60 de ani, părinții au încredere în Pampers pentru a avea grijă de dezvoltarea fericită și sănătoasă a bebelușilor. Pampers face parte din The Procter & Gamble Company (NYSE: PG) și este scutecul numărul 1 în vânzări la nivel mondial. În fiecare zi, peste 25 de milioane de bebeluși din 100 de țări din întreaga lume poartă Pampers. Pampers oferă o gamă completă de scutece, șervețele și scutece-chiloțel concepute pentru a oferi protecție și confort în fiecare etapă a dezvoltării bebelușului. Accesați www.pampers.com pentru a afla mai multe despre produsele Pampers și sfaturi pentru părinți. Pampers, împreună facem lumea bebelușilor mai bună.La P&G, sprijinirea comunităților noastre, încurajarea egalității și incluziunii și protejarea planetei este încorporată în modul în care ne desfășurăm activitatea. Credem că avem responsabilitatea de a face lumea mai bună - prin produsele pe care le creăm și prin impactul pozitiv pe care îl pot avea brand- urile și compania noastră. În cadrul campaniei noastre Lead with Love, P&G și brandurile sale, precum Pampers, s-au angajat să realizeze 2021 de fapte bune în acest an.este asociaţia naţională a nou-născuţilor prematuri sau bolnavi şi îndelung spitalizaţi și a familiilor lor și este membră a EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants) încă din 2013. Misiunea Unu și Unu este de a îmbunătaţi sănătatea bebeluşilor din România prin proiecte de prevenţie, informare şi educare a societăţii civile privind naşterea înainte de termen, implementarea principiilor Family Centred Care în terapiile intensive neonatale și alinierea Standardelor naționale la nivelul Standardelor Europene de îngrijire elaborate de EFCNI, precum și oferirea de suport bebeluşilor îndelung spitalizaţi la naștere și familiilor lor în procesul de recuperare medicală ulterioară, până la vârsta de 18 ani.Din 2015, Asociația Unu și Unu are parteneriate cu toate maternitățile de nivel II şi III din România, când a lansat ”Ghidul Bebelușului îndelung spitalizat” ( https://unusiunu.com/proiecte/ghidul- prematurului/ ), alături de medici și Ministerul Sănătății. Asociația contribuie la schimbarea Protocoalelor interne ale Maternităților, din 2018, prin proiectul “Pui de om în terapie” ( https://unusiunu.com/pui-de-om-in-terapie/ ). Susține 20 familii în procesul de recuperare medicală a copilului ( https://unusiunu.com/recuperare/ ).